Nejnenáviděnější cyklostezka v Británii je pryč. Zbourání stálo víc než její postavení

  10:29
Cyklostezku v Middlesbrough na severu Anglie zbourali čtyři roky po jejím otevření. Stala se předmětem dlouhotrvajících sporů, fám i pomluv. Přestože se znásobil počet lidí na kolech, kteří by jinak jeli autem, a zároveň přitom ubylo nehod, kde byli cyklisté oběťmi, místní starosta tento krok nazval „nápravou křivdy“.
Starosta Middlesbrough Chris Cooke a starosta Tees Valley Ben Houchen pózují u zrušené cyklostezky. (8. května 2026) | foto: FB - Middlesbrough Council

Cyklostezka na Linthorpe Road spojující střed města s předměstím Tees Valley byla dokončena v září 2022, radnice na to dostala vládní dotaci ve výši 1,7 milionu liber na podporu aktivního cestování.

Místní obchodníci začali okamžitě protestovat, protože přišli o parkovací místa pro sebe i zákazníky. Demonstrovali v ulici, vylepovali plakáty ve výlohách svých obchodů. V diskusích zdůrazňovali, že oddělená cyklostezka je ideální únikovou trasou pro zloděje v jejich obchodech i dealery drog. Místní policie řešila i případ, kdy stezku přehradila hromada nábytku.

Negativní publicitu získaly také dva úrazy po otevření stezky. Nejprve 78letého chodce, který si zlomil ruku a kosti v obličeji poté, co zakopl o jednu z oddělovacích zábran. A několik stehů si vyžádal také pád cyklisty přes řídítka, když narazil do plastového oddělovače.

Na základě těchto případů si organizace Local Democracy Service nechala vyčíslit, že po instalaci cyklostezky klesl počet zranění cyklistů na Linthorpe Road na polovinu. v letech 2015 až 2021 zde došlo při nehodách k 57 zraněním, z toho 14 se týkalo cyklistů. Od roku 2022 pak evidují 26 nehod se zraněním a z toho pouze tři cyklistické. A zároveň chráněný cyklopruh navzdory svým nedostatkům přispěl k nárůstu počtu cyklistů o 70 procent.

I tak se radní Middlesbrough a Tees Valley shodli na odstranění infrastruktury, což si vyžádalo 2,1 milionu liber, tedy více než náklady na její postavení, napsala BBC. Chráněný cyklopás na Linthorpe Road, který kritici označovali za nejnenáviděnější kus cyklistické infrastruktury Británie, byl kompletně zrušený, vrátila se parkovací místa a přesunuly autobusové zastávky.

Starostové obcí, které cyklostezka propojovala, osobně zapózovali na ulici obnovené především pro automobilový provoz. „Jsem rád, že cyklostezka už neexistuje, a je pozitivní vidět, že doprava běží hladce. Už jsem dostal pozitivní komentáře lidí, kteří si všimli rozdílu. Jsem rozhodně pro projekty na podporu udržitelné dopravy, ale musí to být na vhodných místech,“ sdělil starosta Middlesbrough Chris Cooke.

„Cyklostezka v Linthorpe byla katastrofa, způsobovala dopravní zácpy, brzdila místní podniky a ztěžovala život lidem, kteří centrum města denně využívají. Jen jsme vyslyšeli místní lidi,“ doplnil ho Ben Houchen.

„Chráněné cyklostezky nebudou fungovat v reálném světě, pokud na nich budou lidé odkládat nábytek nebo parkovat auta,“ oponoval Chris Oaks v diskusi pod příspěvkem radnice. Další si naopak zrušení „nenáviděné“ cyklostezky pochvalovali. „Jako cyklista musím říct, že teď se mi po silnici v provozu pojede lépe, když se nebudu muset v odděleném pruhu vyhýbat zaparkovaným autům a rozbitému sklu,“ napsal Mal Searle.

