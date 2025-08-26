Nejmodernější letoun F-35 porazila v cvičném boji stará francouzská stíhačka

Poměrně překvapivý výsledek přineslo cvičení vzdušných sil NATO ve Finsku. Stíhačka Rafale, kterou Francouzi mají ve výbavě už od roku 2001, přemohla nejmodernější americký letoun páté generace F-35.

Na nově zveřejněném videu z červnového cvičení s názvem Atlantic Trident 25 stíhačka Rafale úspěšně zaměřuje a simuluje sestřel amerického letounu F-35A Lightning II. Šlo přitom o střet stíhačky takzvané čtvrté a půlté generace proti nejnovější páté generaci stealth letounu, na kterém plánují stavět mnohé armády světa.

Podle odborného webu Military Watch Magazine šlo sice o souboj takzvaně na blízko, což je příznačnější taktika pro dřívější časy, nikoliv moderní styl válčení, na který je americký letoun stavěn, ale i tak jde pro Rafale o úspěch. Vhod přišel obzvláště poté, co pověst francouzských stíhaček pošramotila porážka během dubnové indicko-pákistanské krize.

Tehdy je přemohly čínské stíhačky Chengdu (Čcheng-tu) J-10 ve službách Pákistánu. A akcie výrobce Dassault Aviation ihned reagovaly propadem o deset procent.

Čínská stíhačka se poprvé předvedla v boji. Nad Kašmírem sestřelila Rafale

Na nynějším videu je mimo jiné vidět, jak radar francouzského letounu zachycuje americký stroj, přičemž v kokpitu zaznívá pokyn „take the shot“, tedy vystřel. V tomto případě jde o simulované odpálení střely. Ze záběrů je rovněž zřejmé, že Rafale si poradil i s finským strojem F/A-18 Hornet, který by na tom měl být svými schopnostmi zhruba obdobně.

