Nejméně dva lidé zahynuli při výbuchu v pečovatelském domu u Filadelfie

„V tuto chvíli více o přinejmenším dvou obětech. Víme, že se řada lidí stále pohřešuje,“ řekl guvernér na tiskové konferenci. Pět lidí bylo o úterním večeru nezvěstných, uvedl velitel hasičů z městečka Brisol Township nedaleko Filadelfie, kde se pečovatelský dům nachází. „Je možné, že odešli s rodinnými příslušníky“ připustil Kevin Dippolito podle agentury AFP.
K výbuchu došlo ve 14:19 místního času (20:19 SEČ) a způsobil zřícení části budovy. Když hasiči o několik minut později dorazili na místo, „byl cítit silný zápach plynu“, řekl velitel Dippolito.
Během záchranné akce druhá exploze
Z domova stoupal oblak černého kouře, zatímco se k místu sjížděly sanitky a hasičské vozy z okolí. Dippolito podle AP popsal chaotické scény při záchraně lidí uvězněných na schodištích a ve výtahových šachtách. Hasiči vytahovali lidi z hořící budovy okny a dveřmi. Během záchranné akce zahřměla druhá exploze.
Po uhašení plamenů záchranáři i za pomoci psů a sonaru pátrají po potenciálních dalších obětech.
Úřady nezveřejnily totožnost obětí, ani celkový počet zraněných, kteří byli převezeni do několika různých nemocnic, napsala AP.
„Myslel jsem si, že na můj dům spadlo letadlo nebo něco podobného,“ řekl Willie Tye, který bydlí asi blok od pečovatelského domu. Zrovna doma sledoval basketbalový zápas v televizi, když uslyšel hlasitou ránu. Vstal, aby se šel podívat, a uviděl „všude oheň“ a lidi utíkající z budovy.
Guvernér Shapiro uvedl, že zjištění, že výbuch způsobil únik plynu, je předběžné.
Na místo vyrazili vyšetřovatelé
Místní plynárenská společnost PECO uvedla, že k výbuchu došlo v době, kdy její posádky reagovaly na hlášení o zápachu plynu v pečovatelském domě. Na místo vyrazili vyšetřovatelé.
Domov důchodců se 174 lůžky se nachází asi 32 kilometrů severovýchodně od Filadelfie. Poslední zpráva o státní inspekci zařízení byla z října a konstatuje, že zařízení neplní některé předpisy, pokud jde o přesné plánky podlaží, pořádek na schodištích, umístění hasicích přístrojů na každém patře či zábran proti šíření kouře při požáru.
Podle serveru Medicare.gov prošlo zařízení loni v září standardní požární bezpečnostní inspekcí, během níž nebyly uděleny žádné pokuty. Celkově je však zařízení od Medicare hodnoceno jako „výrazně podprůměrné“, přičemž špatně dopadly zejména zdravotní inspekce, dodala AP.