Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Ničivé zemětřesení v Kolumbii zabilo nejméně 164 lidí. Stovky dalších se pohřešují

Autor: ,
  9:54
Nejméně 164 lidí zahynulo při pondělním zemětřesení v Kolumbii a stovky dalších utrpěly zranění. Bilance obětí může dál růst, protože záchranáři pokračují v pátrání po lidech, kteří zůstali pod troskami zřícených budov. Jen ve městě Cali se podle prezidenta země Abelarda de la Espriella pohřešuje 188 lidí.

Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za mnoho let vyhlásila nouzový stav. Úřady a záchranáři se nyní zaměřují především na pátrání po lidech, kteří pravděpodobně zůstali uvězněni pod troskami.

Jedním z nejhůře zasažených měst je Pereira, vzdálená asi 55 kilometrů od epicentra zemětřesení poblíž vesnice San José del Palmar v provincii Chocó. Místní úřady hlásily nejméně 66 mrtvých a 58 zřícených budov. Lidé jsou pravděpodobně uvězněni v 15 z nich.

Kolumbii zasáhlo zemětřesení o síle 7,4. Zahynulo už přes sto lidí, další jsou v sutinách

V Cali, které se nachází asi 160 kilometrů jižně od Pereiry a asi 200 kilometrů od epicentra, se zřítily desítky budov. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella město navštívil a na tiskové konferenci na místě uvedl, že se tam pohřešuje 188 lidí. „Veškeré naše úsilí se nyní zaměří na toto,“ řekl. Dodal, že vláda a místní úřady mobilizují všechny zdroje a navzdory politickým rozdílům spolupracují. K 600 již nasazeným vojákům se mělo připojit dalších 400, kteří pomohou s pátracími a záchrannými operacemi.

Počet obětí v Cali mezitím dosáhl nejméně 85 a zraněných jsou stovky. Několik pater jedné z místních nemocnic se zřítilo a část pacientů musela být ošetřována na ulici. Venku bylo ošetřováno zhruba 600 lidí.

Následky zemětřesení v Kolumbii o síle 7,4 (10. srpna 2026)
Hasič sedí v troskách zřícené budovy po zemětřesení v kolumbijském městě Dosquebradas. (10. srpna 2026)
Záchranáři vyzývají k tichu při pátrání po přeživších v troskách zřícené budovy v kolumbijském Cali. (10. srpna 2026)
Záchranáři pracují u zřícené budovy po zemětřesení v kolumbijském Cali. (10. srpna 2026)
36 fotografií

Městské letiště, které se nachází na okraji velké oblasti pěstování kávy Eje Cafetero, pracuje se sníženou kapacitou. Cali je známé svou salsou a je oblíbenou turistickou destinací, a to i pro návštěvníky z Evropy.

Další oběti zemětřesení hlásí města Manizales, Quibdó či Medellín.

Zemětřesení o magnitudě 7,4 postihlo oblast v pondělí v 7:34 místního času (14:34 SELČ). Epicentrum se nacházelo poblíž města San José del Palmar v provincii Chocó v hloubce 96 kilometrů. Necelou hodinu poté byl ve stejné oblasti zaznamenán následný otřes o magnitudě 4,6. Otřesy byly cítit také v Ekvádoru a Panamě a v úterý i ve Venezuele, kterou v červnu zasáhla série silných zemětřesení, při nichž zemřelo více než 6000 lidí.

Chocó, oblast obklopující epicentrum zemětřesení, je jednou z nejchudších a nejvíce zanedbávaných oblastí Kolumbie, často sužovanou konflikty ozbrojených skupin. Velká část Chocó je dostupná pouze lodí nebo letadlem.

Pomáhal hledat přeživší ve Venezuele. Psychicky nejtěžší mise, líčí kynolog

Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že poskytne 15,5 milionu dolarů (téměř 327 milionů korun) na nouzové ubytování, potraviny a další pomoc. Vlády z celé Latinské Ameriky se také přihlásily s nabídkami pomoci.

Evropská unie poskytuje finanční prostředky a podporuje záchranné operace po zemětřesení, uvedla šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová. EU podle ní mimo jiné mobilizovala satelitní službu Copernicus na podporu záchranných a humanitárních operací.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání

Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)

Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...

Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď

Klesající hladina Dunaje v maďarské Budapešti odhalila německý vojenský...

Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

Provoz webu Sex.cz nebyl trestným činem, soud zastavil stíhání

Podnikatel Andrej Anastasov

Městský soud v Praze zastavil trestní stíhání osmi lidí a jedné právnické osoby v případu údajného kuplířství spojeného s provozováním internetových portálů okolo webu Sex.cz. Podle soudu prosté...

11. srpna 2026  10:06

Dřív jsem brala všechno. Teď už vím, co chci, svěřuje se Hana Vagnerová

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Hana Vagnerová

Herečka a scenáristka Hana Vagnerová má už dávno za sebou období, kdy brala téměř každou pracovní nabídku. Dnes už je podle svých slov mnohem vybíravější. „Nechci, aby se mi život definoval tím, že...

11. srpna 2026

Chodec doplatil na noční přebíhání dálnice. Srazilo ho auto a zemřel

ilustrační snímek

Na dálnici D1 u Říkovic na Přerovsku zemřel během pondělní noci po střetu s autem člověk, který podle policie zřejmě dálnici přebíhal. Tragická nehoda se stala v úseku mezi Přerovem a Hulínem....

11. srpna 2026  9:56

Ničivé zemětřesení v Kolumbii zabilo nejméně 164 lidí. Stovky dalších se pohřešují

Následky zemětřesení v Kolumbii o síle 7,4 (10. srpna 2026)

Nejméně 164 lidí zahynulo při pondělním zemětřesení v Kolumbii a stovky dalších utrpěly zranění. Bilance obětí může dál růst, protože záchranáři pokračují v pátrání po lidech, kteří zůstali pod...

11. srpna 2026  9:54

BLOG: Extrémní sucho? Byly tu už roky, kdy se Vltava dala přejít „suchou nohou“

Rybník Borek ve Stránecké Zhoři u Velkého Meziříčí je poloprázdný. Od...

Aktuální stav vody na českých tocích je podnormální. Požádal jsem proto o spolupráci ChatGPT a připravil článek o tom, co se o suchu a nedostatku vody psalo v českých zemích přibližně od 10. století.

11. srpna 2026  9:50

Plán na záchranu chátrající Radyně. Několik variant, počítá se s prosklenou střechou

Návrh na zastřešení Radyně na úrovni třetího podlaží. Tato varianta pracuje s...

Město Starý Plzenec má hotovou komplexní architektonickou studii obnovy a adaptace areálu hradu Radyně. Součástí návrhu je i zastřešení hradu ve třetím podlaží. Studie prověřuje dvě varianty, obě...

11. srpna 2026  9:32

Ruské střely udeřily na Záporoží, zemřelo devět lidí. Útokům čelil i Kyjev

Následky ruských nočních útoků na Záporoží a Záporožskou oblast. (11. srpna...

Devět lidí zemřelo a dalších 20 bylo zraněno při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami na Záporoží, uvedl v úterý šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov. Novému útoku...

11. srpna 2026  7:22,  aktualizováno  9:03

Jsem turecký herec, balamutil ženu. Za dva roky mu naposílala osm milionů

ilustrační snímek

O více než osm milionů korun připravil ženu z Olomoucka muž, který se několik let vydával při jejich vzájemné komunikaci za tureckého televizního a filmového herce. Žena mu peníze poslala v několika...

11. srpna 2026  8:53

Děti se učí v kavárně, větší akce jsou na chodbách. Škole má pomoci nová přístavba

Nová třípodlažní přístavba v havlíčkobrodské Obchodní akademii a Hotelové škole...

Vyučování v kavárně nebo infocentru, hromadné akce na chodbách školy. To lze čím dál častěji vidět na Obchodní akademii a Hotelové škole v Havlíčkově Brodě. Škola rozšiřuje obory, zvyšuje kapacitu,...

11. srpna 2026  8:42

V Orlíku zbývá 3,5 metru vody k vypouštění, pak se začnou vypouštět Slapy

ilustrační snímek

Pokud hladina orlické přehrady klesne o dalších 3,5 metru, Povodí Vltavy pozastaví její vyprazdňování a minimální odtok z vltavské kaskády začne zajišťovat ze zásobního prostoru slapské přehrady....

11. srpna 2026  8:07,  aktualizováno  8:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trump se při odletu ze summitu NATO ukryl v kontejneru na jídlo

Na letištní ploše je vidět zásobovací vůz zaparkovaný naproti letadlu Air Force...

Americký prezident Donald Trump se při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře po určitou dobu ukrýval v kontejneru používaném na letištích pro dodávky jídla, aby mohl nepozorovaně opustit palubu...

11. srpna 2026  7:42,  aktualizováno  7:50

ČEZ v pololetí meziročně zvýšil čistý zisk, přispěl k tomu konec windfall tax

ilustrační snímek

Skupina ČEZ navýšila výhled hospodaření na celý rok 2026, ukazatel EBITDA očekává na úrovni 109 až 114 miliard Kč, čistý zisk očištěný předpokládá na úrovni 31 až 35 mld. Kč. Hlavními důvody navýšení...

11. srpna 2026  7:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.