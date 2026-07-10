Nejméně 12 mrtvých po lesním požáru v Andalusii, část obětí ve vozech

Požár vypukl v blízkosti obce Los Gallardos asi 300 kilometrů východně od Málagy. Regionální vláda nejprve informovala o šesti obětech s tím, že "lidé umírali v osadě Bédar a některé oběti byly nalezeny ve vozidlech". Na likvidaci požáru bylo v noci na dnešek nasazeno přibližně 150 hasičů a pět cisternových vozů.
Andaluský ministr zdravotnictví Antonio Sanz událost označil za "bezprecedentní tragédii" a za lesní požár s nejhoršími následky v historii této autonomní oblasti. Soustrast rodinám obětí vyjádřil i španělský premiér Pedro Sánchez. "Obrovský smutek a zoufalství ze strašlivých následků požáru, který postihl provincii Almería," reagoval premiér na síti X a vyzval k opatrnosti.
Španělsko patří k zemím nejvíce postiženým globálním oteplováním a v posledních letech zažívá čím dál delší vlny veder, které začínají už na jaře a pokračují v létě s teplotami často přes 40 stupňů Celsia, připomíná AFP. To vytváří ideální podmínky pro vznik ničivých přírodních požárů.
Podle unijního informačního systému o lesních požárech EFFIS plameny ve Španělsku v roce 2025 zničily více než 393.000 hektarů půdy, nejvíce v moderní historii země. Při těchto požárech, jejichž celkový počet přesáhl 8000, zahynulo podle ministerstva vnitra osm lidí, 86 utrpělo zranění a více než 42.000 muselo být evakuováno.