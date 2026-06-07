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V Ohiu došlo ke střelbě na komunitním festivalu, dvanáct lidí je zraněných

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  7:13
Nejméně 12 lidí bylo zraněno při střelbě poblíž komunitního festivalu ve městě Toledo v americkém státě Ohio, dva zranění jsou v kritickém stavu. V noci na neděli to napsala agentura AP. Policie pátrá po podezřelých. Podle zástupce policejního náčelníka Joea Heffernana pravděpodobně dva lidé stříleli po sobě.
Na festivalu v Toledu došlo ke střelbě. (7. června 2026)

Na festivalu v Toledu došlo ke střelbě. (7. června 2026) | foto: AP

Na festivalu v Toledu došlo ke střelbě. (7. června 2026)
Na festivalu v Toledu došlo ke střelbě. (7. června 2026)
Na festivalu v Toledu došlo ke střelbě. (7. června 2026)
Na festivalu v Toledu došlo ke střelbě. (7. června 2026)
10 fotografií

Policisté v sobotu odpoledne místního času reagovali na hlášení o postřeleném člověku poblíž festivalu Old West End a po příjezdu na místo našli několik postřelených, napsala dříve AP, která podobně jako další média zprvu neuváděla přesný počet zraněných.

Na festivalu v Toledu došlo ke střelbě. (7. června 2026)
Na festivalu v Toledu došlo ke střelbě. (7. června 2026)
Na festivalu v Toledu došlo ke střelbě. (7. června 2026)
Na festivalu v Toledu došlo ke střelbě. (7. června 2026)
10 fotografií

Řada obětí byla převezena do okolních nemocnic, uvedla policie. Obyvatele vyzvala, aby se místu vyhýbali, dokud provádí vyšetřování.

Festival Old West End je podle AP dvoudenní akce v historické čtvrti Toleda, jejíž součástí je mimo jiné živá hudba, stánky s jídlem nebo prohlídky domů.

Střelba na festivalu proměnila komunitní oslavu v další epizodu násilí na veřejnosti ve Spojených státech, napsala stanice CNN na svém webu. USA podle ní letos zažily nejméně 170 případů masové střelby, za kterou je podle archivu monitorujícího tento typ násilí považován incident, při němž jsou postřeleni nejméně čtyři lidé.

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„Letní festivaly by měly být bezpečným místem, aby tam mohly rodiny trávit spolu čas bez obav z násilí,“ uvedl na síti X guvernér Ohia Mike DeWine. „Jsme přesvědčeni, že bezpečnostní složky vypátrají podezřelé z tohoto nesmyslného zločinu,“ napsal.

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