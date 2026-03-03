Nejistota, chaos, obavy. První dny po úderu na Írán objektivem fotoreportérů
„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal
Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...
Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity
Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...
Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou
Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...
Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho
Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...
Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka
Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...
Opozice chce usnesení na podporu USA a Izraele a zvýšit výdaje na obranu
Pravicové opoziční strany chtějí, aby Sněmovna na své březnové schůzi jednala o situaci na Blízkém výchově. „Chtěl bych se hlavně ptát, jaké jsou postoje ministra zahraničí a premiéra, jaká je...
Válka mění vztah Čechů k Rusům, za souseda by je chtělo stále méně lidí
Více než polovina Čechů a Češek si myslí, že česká veřejnost přistupuje k cizincům s předsudky. Průzkum STEM ukázal, že 56 procent považuje cizince za potencionální bezpečnostní riziko. Postoj se...
Cena ropy a plynu kvůli konfliktu v Íránu dál roste, tankery se oblasti vyhýbají
Ceny ropy a plynu se dál výrazně zvyšují kvůli obavám, že pokračující konflikt na Blízkém východě naruší dodávky suroviny na trh. Nejistotu posiluje budoucnost přepravy surovin přes Hormuzský průliv,...
Změna času 2026. Kdy začne letní čas a kdy skončí
Ani v roce 2026 neskončí pravidelné půlroční posouvání času. Letní čas začne v neděli 29. března a potrvá jako každý rok sedm měsíců do konce října. Na přirozený, někdy zvaný zimní čas se vrátíme v...
Prezident Pavel dorazil do Sněmovny. Hodlá mluvit i o akci spojenců v Íránu
Poprvé v tomto volebním období vystoupí před poslanci prezident Petr Pavel. Ve funkci hlavy státu má za sebou tři roky z pěti a dorazil do Sněmovny. „Já bych řekl, že jenom zvýšila akcent,“ reagoval...
Žádné smíření, ale provokace. Desítky lidí odmítají sjezd sudetských Němců v Brně
Brněnští zastupitelé se budou na dubnovém jednání věnovat sjezdu sudetských Němců v Brně, který se má uskutečnit od 22. do 25. května. Dohodli se na tom na úterném zasedání, kterého se zúčastnily asi...
Počasí v březnu bude nadprůměrné. Meteorologové zveřejnili první prognózu
Březnové počasí dle meteorologů naváže na nadprůměrné teploty minulého měsíce. Meteorologové nepředpovídají žádné větší výkyvy, čekat můžeme i mírně nadprůměrné teploty. Naopak deště očekávají méně...
Cestovatelé hledají náhradní trasy mezi Asií a Evropou, letenky prudce zdražují
Ceny letenek na trasách mezi Asií a Evropou po uzavření klíčových letišť v Perském zálivu prudce rostou. Cestující tak hledají alternativní trasy, letecké společnosti hlásí na mnoha trasách vyprodáno.
ONLINE: Izrael znovu udeřil na Bejrút, Katar odvrátil útok na letiště v Dauhá
Izraelská armáda uvedla, že v ranních hodinách začala novou vlnu simultánních útoků na Teherán a Bejrút. Později během dne oznámila další údery v libanonské metropoli, které podle ní cílí na velitele...
Poplach na libereckých školách. Policisté prověřují nahlášení výbušniny
Složky integrovaného záchranného systému dnes zasahují v několika budovách libereckých středních škol kvůli výhružným e-mailům o údajném uložení nástražného výbušného systému. Studenti byli ze škol...
Karel IV. samurajem, v Letňanech buvol a místo Stalina kočka. Jak by vypadala asijská Praha
Jak by vypadala Praha, kdyby byla v asijské zemi? Motion designer Vašek Krejčí vyrobil virální video, ve kterém se nejznámější pražská místa obléknou do asijského hávu. Jeho představa, jak by mohla...
Vydával se za policistu, poslal gumový penis na dobírku. Soud potrestal stalkera
Stovky oplzlých zpráv, noční telefonáty, poslouchání za oknem i balík s erotickou pomůckou. To je jen malý výčet z toho, co jednatřicetiletý muž z Náchodska dlouhodobě prováděl ženám, které si...