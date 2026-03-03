Nejistota, chaos, obavy. První dny po úderu na Írán objektivem fotoreportérů

Autor:
  12:43
Úder amerických a izraelských ozbrojených sil proti teokratickému režimu s atomovými ambicemi v Íránu uvrhl do nejistoty celý Blízký východ a přímé i nepřímé dopady pociťuje celý svět. Podívejte se na nejsilnější fotografie, které zachycují nejrůznější důsledky ozbrojeného konfliktu.

Stoupající kouř po izraelských leteckých útocích v libanonské Dáhíji na předměstí Bejrútu (3. března 2026) | foto: ČTK

Následky izraelských leteckých útoků v Dáhíji na předměstí libanonské metropole Bejrútu (3. března 2026)
Lidé sledují obrazovku s letovými informacemi na mezinárodním letišti Indiry Gándhíové v indickém Novém Dillí. (3. března 2026)
Letadlo vzlétá z britské letecké základny RAF Akrotiri poblíž Limassolu na Kypru. (3. března 2026)
Následky izraelských leteckých útoků v Dáhíji na předměstí libanonské metropole Bejrútu (3. března 2026)
198 fotografií
Vstoupit do diskuse

V Kuvajtu se zřítilo několik amerických stíhaček

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Opozice chce usnesení na podporu USA a Izraele a zvýšit výdaje na obranu

Přímý přenos
Předseda TOP 09 Ondřej Matěj Havel , poslanec Michal Zuna a místopředseda...

Pravicové opoziční strany chtějí, aby Sněmovna na své březnové schůzi jednala o situaci na Blízkém výchově. „Chtěl bych se hlavně ptát, jaké jsou postoje ministra zahraničí a premiéra, jaká je...

3. března 2026  11:45,  aktualizováno  13:34

Válka mění vztah Čechů k Rusům, za souseda by je chtělo stále méně lidí

Lidé si v neděli v centru Prahy připomněli třetí výročí začátku ruské invaze na...

Více než polovina Čechů a Češek si myslí, že česká veřejnost přistupuje k cizincům s předsudky. Průzkum STEM ukázal, že 56 procent považuje cizince za potencionální bezpečnostní riziko. Postoj se...

3. března 2026  13:33

Cena ropy a plynu kvůli konfliktu v Íránu dál roste, tankery se oblasti vyhýbají

Černé věže ropné rafinerie v íránském Abadanu na pozadí rudého západu slunce....

Ceny ropy a plynu se dál výrazně zvyšují kvůli obavám, že pokračující konflikt na Blízkém východě naruší dodávky suroviny na trh. Nejistotu posiluje budoucnost přepravy surovin přes Hormuzský průliv,...

3. března 2026  11:28,  aktualizováno  13:32

Změna času 2026. Kdy začne letní čas a kdy skončí

ilustrační snímek

Ani v roce 2026 neskončí pravidelné půlroční posouvání času. Letní čas začne v neděli 29. března a potrvá jako každý rok sedm měsíců do konce října. Na přirozený, někdy zvaný zimní čas se vrátíme v...

3. března 2026  13:31

Prezident Pavel dorazil do Sněmovny. Hodlá mluvit i o akci spojenců v Íránu

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel dorazil do Sněmovny. Přivítali ho předseda Sněmovny Tomio...

Poprvé v tomto volebním období vystoupí před poslanci prezident Petr Pavel. Ve funkci hlavy státu má za sebou tři roky z pěti a dorazil do Sněmovny. „Já bych řekl, že jenom zvýšila akcent,“ reagoval...

3. března 2026  5:55,  aktualizováno  13:26

Žádné smíření, ale provokace. Desítky lidí odmítají sjezd sudetských Němců v Brně

Asi tři desítky lidí přišly na jednání brněnského zastupitelstva protestovat...

Brněnští zastupitelé se budou na dubnovém jednání věnovat sjezdu sudetských Němců v Brně, který se má uskutečnit od 22. do 25. května. Dohodli se na tom na úterném zasedání, kterého se zúčastnily asi...

3. března 2026  13:24

Počasí v březnu bude nadprůměrné. Meteorologové zveřejnili první prognózu

V obci Čeřeniště nedaleko Ústí nad Labem vykvetly první jarní sněženky. (23....

Březnové počasí dle meteorologů naváže na nadprůměrné teploty minulého měsíce. Meteorologové nepředpovídají žádné větší výkyvy, čekat můžeme i mírně nadprůměrné teploty. Naopak deště očekávají méně...

3. března 2026  13:23

Cestovatelé hledají náhradní trasy mezi Asií a Evropou, letenky prudce zdražují

Letadla Singapore Airlines na letištní ploše na letišti Changi v Singapuru....

Ceny letenek na trasách mezi Asií a Evropou po uzavření klíčových letišť v Perském zálivu prudce rostou. Cestující tak hledají alternativní trasy, letecké společnosti hlásí na mnoha trasách vyprodáno.

3. března 2026  13:22

ONLINE: Izrael znovu udeřil na Bejrút, Katar odvrátil útok na letiště v Dauhá

Sledujeme online
Stoupající kouř po izraelských leteckých útocích v libanonské Dáhíji na...

Izraelská armáda uvedla, že v ranních hodinách začala novou vlnu simultánních útoků na Teherán a Bejrút. Později během dne oznámila další údery v libanonské metropoli, které podle ní cílí na velitele...

3. března 2026  6:37,  aktualizováno  13:21

Poplach na libereckých školách. Policisté prověřují nahlášení výbušniny

Studenti byli ze školy evakuování, mluvčí záchranářů potvrdil, že na místě není...

Složky integrovaného záchranného systému dnes zasahují v několika budovách libereckých středních škol kvůli výhružným e-mailům o údajném uložení nástražného výbušného systému. Studenti byli ze škol...

3. března 2026  10:41,  aktualizováno  13:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Karel IV. samurajem, v Letňanech buvol a místo Stalina kočka. Jak by vypadala asijská Praha

Digitální umělec přetvořil Prahu na asijské město

Jak by vypadala Praha, kdyby byla v asijské zemi? Motion designer Vašek Krejčí vyrobil virální video, ve kterém se nejznámější pražská místa obléknou do asijského hávu. Jeho představa, jak by mohla...

3. března 2026  13:08

Vydával se za policistu, poslal gumový penis na dobírku. Soud potrestal stalkera

Premium
ilustrační snímek

Stovky oplzlých zpráv, noční telefonáty, poslouchání za oknem i balík s erotickou pomůckou. To je jen malý výčet z toho, co jednatřicetiletý muž z Náchodska dlouhodobě prováděl ženám, které si...

3. března 2026  13:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.