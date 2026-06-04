Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejezděte na summit do Černé Hory, hrozí vám nebezpečí, varují zpravodajci Vučiče

Autor: ,
  11:15
Srbská zpravodajská služba (BIA) varovala prezidenta Aleksandara Vučiče, aby necestoval do Černé Hory na summit lídrů balkánských zemí a EU. Podle tajné služby představuje cesta pro Vučiče vysoké bezpečnostní riziko kvůli nepřátelským aktivitám cizích tajných služeb. Podle předsedkyně srbského parlamentu Any Brnabičové má prezident v úmyslu se summitu zúčastnit i přes varování.
Srbský prezident Aleksandar Vučić (4. června 2026)

Srbský prezident Aleksandar Vučić (4. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Letiště v černohorském Tivatu (9. května 2025)
Černohorské město Tivat (4. května 2025)
Předsedkyně srbského Národního shromáždění Ana Brnabićová (25. května 2026)
Černohorské město Tivat (4. května 2025)
7 fotografií

Zpravodajská služba vydala varování poté, co černohorské úřady ve středu zakázaly vstup do země 87 Srbům, kteří přistáli v Tivatu. Jako důvod uvedly, že muži představovali bezpečnostní hrozbu. Podle policie měli Srbové u sebe transparenty s nápisem „Srbsko vítězí“, což je pokřik spojovaný s Vučičovou Srbskou pokrokovou stranou (SNS). Kromě transparentů u sebe měli také vysílačky a námořní rádiovou stanici, napsal web Balkan Insight. Srbsko v reakci na tento krok zavedlo ve středu večer přísnější kontroly na svých hranicích s Černou Horou.

Do pobřežního města Tivat zamíří mimo jiné francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Za Česko se summitu zúčastní premiér Andrej Babiš. Lídři zemí EU se setkají s představiteli šesti zemí západního Balkánu a budou jednat o jejich pokroku na cestě k členství v EU.

Ačkoliv oficiálně začíná summit v pátek dopoledne, ve čtvrtek se uskuteční neformální večeře. Dosud není jasné, zda se jí Vučić zúčastní. Podle Brnabičové má však srbský prezident na summitu naplánováno několik důležitých schůzek.

Okamura se setkal s prezidentem Vučičem. Jste naši přátelé, zdravil Srby

Vztahy mezi Srbskem a Černou Horou jsou napjaté kvůli vazbám Podgorice na Kosovo, které Srbsko neuznává a jehož území považuje za své. Další rozkol způsobuje vliv Bělehradu na vnitřní politiku Černé Hory prostřednictvím církve a politických stran napojených na SNS.

Černá Hora, která je členem NATO, v roce 2006 vyhlásila nezávislost na Srbsku. Na rozdíl od Bělehradu zavedla sankce proti Rusku, čímž sladila svou zahraniční politiku s Evropskou unií.

Tivat

Tivat

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Sněmovna navrhla vyznamenat Kunderu i Zemana

Přímý přenos
Miloš Zeman na demonstraci proti sjezdu sudetských Němců v Brně. (24. května...

Na udělení nejvyššího státního vyznamenání Řád Bílého lva Sněmovna navrhuje prezidentovi Petru Pavlovi jeho předchůdce Miloše Zemana či spisovatele Milana Kunderu. Poslanci právě rozhodují, koho...

4. června 2026  6:01,  aktualizováno  11:41

Poslanci se hádali o interpelace. Dorazil na ně jediný člen vlády Šebestyán

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Martin Šebestyán...

Na programu čtvrteční schůze Sněmovny jsou interpelace na premiéra Andreje Babiše a další členy vlády. Dopoledne však s výjimkou ministra zemědělství Martina Šebestyána nedorazil ani jeden člen...

4. června 2026  10:34,  aktualizováno  11:33

V Kynšperku nad Ohří se našla část lidského těla, v akci jsou desítky policistů

Policisté objevili v Kynšperku nad Ohří část lidského těla.

Policie vyšetřuje nález části lidského těla v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku. Na místě jsou kriminalisté, kteří zajišťují stopy. Do akce zapojili i psovody.

4. června 2026  10:08,  aktualizováno  11:32

Třicet tonoucích za třicet minut. Záchranáři v Praze nacvičují zásah u srážky lodí

Nehoda na Vltavě v centru Prahy. Složky IZS nacvičují záchranu z lodi

Na Vltavě v centru Prahy byl dnes dopoledne pořádný mumraj. Odehrávalo se zde totiž cvičení záchranných složek simulující srážku dvou lodí. Akce byla inspirována tragickou událostí z května 2019,...

4. června 2026  7:04,  aktualizováno  11:32

Vondra nepřiznal roli v think-tanku, hrozí mu stížnost za střet zájmů

Europoslanec Alexandr Vondra na volebním kongresu ODS (18. ledna 2026)

Nevládní organizace Transparency International plánuje v pátek podat příslušnému výboru europarlamentu stížnost na možný střet zájmů českého europoslance Alexandra Vondry. Uvádí to server Politico s...

4. června 2026  11:29

USA získaly od Venezuely obohacený uran, který by stačil na menší jadernou bombu

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně. (23. dubna 2026)

Spojené státy převzaly mezi dubnem a květnem od Venezuely zhruba 13 kilogramů vysoce obohaceného uranu. Takové množství by po dalším zpracování mohlo posloužit k sestavení menší jaderné bomby. O...

4. června 2026  11:24

Policie nonstop střeží vilu Okamury, lídr SPD mlčí. Mě nehlídali, reaguje Pekarová

Premium
Dům Tomia Okamury, předsedy politické strany SPD. (17. září 2021)

Policejní ochranka, kterou disponuje šéf Sněmovny Tomio Okamura, nepřetržitě hlídá jeho známou pražskou vilou. I ve chvílích, kdy není doma. Podle SPD je to záležitostí policie, na kterou nemá...

4. června 2026  11:17

Nejezděte na summit do Černé Hory, hrozí vám nebezpečí, varují zpravodajci Vučiče

Srbský prezident Aleksandar Vučić (4. června 2026)

Srbská zpravodajská služba (BIA) varovala prezidenta Aleksandara Vučiče, aby necestoval do Černé Hory na summit lídrů balkánských zemí a EU. Podle tajné služby představuje cesta pro Vučiče vysoké...

4. června 2026  11:15

Šéf hnutí STAN Rakušan představil návrh na omezení imunity poslanců

Aktualizujeme
Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku Vít Rakušan. (3....

Návrh na omezení imunity poslanců představil ve Sněmovně předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. Poslanec by při podezření na spáchání trestného činu mohl být stíhán jako kterýkoli jiný občan....

4. června 2026  10:54,  aktualizováno  11:13

Soud rehabilitoval exministra Rumla. Morální satisfakce, reaguje jeho právník

Jan Ruml (Strana zelených)

Pražský městský soud ve čtvrtek rozhodl o rehabilitaci disidenta a někdejšího ministra vnitra Jana Rumla. Bývalý politik strávil na počátku 80. let přes deset měsíců ve vyšetřovací vazbě kvůli...

4. června 2026  11:12

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Zemřela kreslířka Marjane Satrapiová, autorka oceňovaného filmu Persepolis

Marjane Satrapiová na snímku z roku 2022

Ve věku 56 let zemřela francouzsko-íránská kreslířka a režisérka Marjane Satrapiová. Proslavila se zejména svým režijním animovaným debutem Persepolis z roku 2007, který byl natočen podle jejího...

4. června 2026  11:01,  aktualizováno  11:06

Štědří sponzoři z ubytoven. Jak Rajchl získal statisícové dary od Ukrajinců

Premium
Jindřich Rajchl obdržel statisícové dary od Ukrajinců, kteří žijí na ubytovnách...

Poslanec za SPD Jindřich Rajchl navzdory své ostré protiukrajinské politice přijal statisícové dary od Ukrajinců, kteří oficiálně bydlí na ubytovnách v Chomutově. Redakce iDNES.cz na místě zjišťovala...

4. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.