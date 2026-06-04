Zpravodajská služba vydala varování poté, co černohorské úřady ve středu zakázaly vstup do země 87 Srbům, kteří přistáli v Tivatu. Jako důvod uvedly, že muži představovali bezpečnostní hrozbu. Podle policie měli Srbové u sebe transparenty s nápisem „Srbsko vítězí“, což je pokřik spojovaný s Vučičovou Srbskou pokrokovou stranou (SNS). Kromě transparentů u sebe měli také vysílačky a námořní rádiovou stanici, napsal web Balkan Insight. Srbsko v reakci na tento krok zavedlo ve středu večer přísnější kontroly na svých hranicích s Černou Horou.
Do pobřežního města Tivat zamíří mimo jiné francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Za Česko se summitu zúčastní premiér Andrej Babiš. Lídři zemí EU se setkají s představiteli šesti zemí západního Balkánu a budou jednat o jejich pokroku na cestě k členství v EU.
Ačkoliv oficiálně začíná summit v pátek dopoledne, ve čtvrtek se uskuteční neformální večeře. Dosud není jasné, zda se jí Vučić zúčastní. Podle Brnabičové má však srbský prezident na summitu naplánováno několik důležitých schůzek.
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Vztahy mezi Srbskem a Černou Horou jsou napjaté kvůli vazbám Podgorice na Kosovo, které Srbsko neuznává a jehož území považuje za své. Další rozkol způsobuje vliv Bělehradu na vnitřní politiku Černé Hory prostřednictvím církve a politických stran napojených na SNS.
Černá Hora, která je členem NATO, v roce 2006 vyhlásila nezávislost na Srbsku. Na rozdíl od Bělehradu zavedla sankce proti Rusku, čímž sladila svou zahraniční politiku s Evropskou unií.