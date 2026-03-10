Nehorázní zločinci! Kimova sestra se kvůli vojenským manévrům obula do USA

  11:20
Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong zkritizovala USA a Jižní Koreu za uspořádání společného vojenského cvičení a varovala, že jakékoli ohrožení bezpečnosti KLDR bude mít vážné následky. Spojenci zahájili jedenáctidenní cvičení Freedom Shield (Štít svobody) v pondělí.

Kim uvedla, že cvičení podkopává regionální stabilitu v době, kdy se globální bezpečnostní struktura rychle hroutí a v různých částech světa propukají války kvůli bezohledným činům „nehorázných mezinárodních zločinců“. Ačkoliv to přímo nezmínila, podle Reuters odkazovala na válku na Blízkém východě, která začala 28. února americkými a izraelskými údery na Írán.

Na únorovém sjezdu vládní Korejské strany práce severokorejský vůdce Kim Čong-un naznačil, že Pchjongjang by mohl zlepšit vztahy s Washingtonem, pokud USA upustí od své nepřátelské politiky. Podle Kim Jo-čong však vojenské cvičení potvrzuje, že USA a Jižní Korea nadále zaujímají konfrontační postoj vůči KLDR.

Írán to nestihl, my ano. Kim na mušce USA vrhne všechny síly do jaderného zbrojení

Kim Jo-čong v souvislosti s jaderným programem KLDR oznámila, že země bude nadále posilovat svou „ničivou sílu“. „Budeme nepřítele neustále a opakovaně přesvědčovat o naší válečné odstrašující síle a o její osudovosti,“ citovala severokorejská státní média Kim.

Freedom Shield je jedním ze dvou každoročních cvičení americké a jihokorejské armády. Manévry jsou navrženy tak, aby otestovaly operační schopnosti obou spojenců a připravily je na možné válečné scénáře a nové bezpečnostní výzvy.

Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong (3. září 2025)
USA a Jižní Korea zahájily jedenáctidenní cvičení Freedom Shield (Štít svobody). (9. března 2026)
USA a Jižní Korea zahájily jedenáctidenní cvičení Freedom Shield (Štít svobody). (9. března 2026)
Protest proti cvičení Freedom Shield (Štít svobody) před americkou ambasádou v Soulu (9. března 2026)
75 fotografií

Severní Korea dlouhodobě vykresluje americko-jihokorejská cvičení jako přípravu invaze a často je využívá jako záminku pro vystupňování vlastních vojenských demonstrací nebo k testům zbraňových systémů. Washington a Soul však ujišťují, že jejich cvičení mají pouze obranný charakter.

Kim sledoval soutěž „chlupatých“ sniperů, v akci viděl i polonahé svalovce

Kim Jo-čong (38) patří k nejmocnějším postavám severokorejského režimu a jihokorejská rozvědka ji v minulosti označila za faktickou dvojku v režimní hierarchii. Když se dříve objevovaly zprávy o špatném zdravotním stavu jejího bratra, byla považována za jeho možnou nástupkyni. Dnes se jako o následovnici 42letého Kim Čong-una spíše spekuluje o jeho 13leté dceři Kim Ču-e.

10. března 2026  11:27

Jako náctiletí museli odejít od matky, OSN se jich zastala. U Ústavního soudu neuspěli

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost sourozenců z jižní Moravy, kteří v roce 2019 museli jako náctiletí odejít od matky do krizového centra. Na základě předběžného opatření Krajského soudu v Brně tam...

10. března 2026  11:14

Ojetina po Pekarové, hájil šéf SPD jízdu v BMW. Stát ho pořídil už pro Vondráčka

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Předseda poslanecké Sněmovny Tomio Okamura (SPD) dříve kritizoval svou předchůdkyni v úřadu Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09), že užívala luxusní BMW řady 7. Nyní jej ale využívá i on. Hájí se tím,...

10. března 2026  11:04

Vyháníme Rusy z Dněpropetrovské oblasti. Ukrajina hlásí úspěšnou protiofenzivu

Zničené domy v obci Pokrovske v Dněpropetrovské oblasti (28. února 2026)

Ukrajina během své nedávné protiofenzivy téměř zcela vytlačila ruská vojska z Dněpropetrovské oblasti. Zbývá osvobodit tři vesnice, uvedl v rozhovoru se serverem RBK-Ukrajina ukrajinský generál...

10. března 2026  10:54

Stovky investorů obrali o miliardu. Podvodníci lákali na výnosy z virtuálních měn

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se skupinou společností Cryfin. Podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům celkovou škodu 1,1 miliardy...

10. března 2026  10:48

Merz bude tlačit na Babiše. Nechce, aby se paktoval se Slovenskem a Maďarskem

Německý kancléř Friedrich Merz (10. března 2026)

Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit tomu, aby Andrej Babiš zavedl Česko příliš hluboko do maďarsko-slovenského tábora. Před úterní návštěvou českého premiéra v Berlíně to ve svém ranním...

10. března 2026  10:34

Pavel je na návštěvě Lotyšska. Jednat bude i o bezpečnostních hrozbách pro Evropu

Lotyšský prezident Edgars Rinkevics, český prezident Petr Pavel a první dáma...

Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs přijal v úterý ráno na Rižském zámku prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Po slavnostním ceremoniálu, při kterém zazněly hymny obou zemí, následovala schůzka...

10. března 2026  10:33

Na donbaském bojišti se hemží roboti. Vojákům vozí i dřevo na šašlik

Premium
Slavjansk. Ukrajinští vojáci používají pozemní roboty k lecčemu. Třeba k...

Od našich zpravodajů na Ukrajině Zatímco nebe nad ukrajinským bojištěm ovládly drony, po polňačkách rachotí pozemní roboti. Zajišťují zásobování, evakuují zraněné, některé i bojují. Poptávka je obrovská, ukrajinská armáda by jich...

10. března 2026  10:30

