VIDEO: Zřícení vrtulníku za jasného počasí. Zahynul ruský miliardář

  19:37
V ruském Permském kraji se ve středu za jasného dne zřítil vrtulník se známým miliardářem. V lyžařském areálu Ašatli-park narazil stroj Robinson R44 do kabelu lanovky. Při havárii zahynul majitel velké dopravní společnosti Tattranskom Iljas Gimadutdinov a jeho podřízený. Podle prvotních informací vrtulník letěl bez příslušného povolení.

Jednomu z očitých svědků se podařilo zachytit moment nehody na video. Na záběrech je vidět zasněžené údolí, nad kterým nebezpečně nízko prolétá vrtulník. Stroj zavadí o jedno z nosných lan lanovky, což se posádce stane osudným. Helikoptéra se zřítí k zemi, při dopadu se převrací a rozlamuje na dvě části.

Úřady již potvrdily totožnost obětí. Vedle Gimadutdinova, majitele Tattranskomu, který poskytuje služby v odvětví těžby ropy a plynu a jeho roční tržby dosahují několika miliard rublů, je druhou obětí přední manažer jeho firmy Elmir Koňakov.

Záběry tragické nehody vrtulníku Robinson R44 v Rusku. (7. ledna 2026)

Podle informací webu inkazan.ru Gimadutdinov koupil vrtulník v roce 2019 a často s ním létal pro zábavu, aby si s přáteli prohlížel okolí resortu z výšky.

Stroj dopadl na volné prostranství v blízkosti ubytovacích chatek a lyžařů, kteří v tu chvíli sjížděli svah. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace potvrdilo, že mimo dva zemřelé nebyl nikdo zraněn.

Areál Ašatli-park po nehodě pro veřejnost uzavřeli a případ si převzala dopravní prokuratura, která prověřuje informaci, že let probíhal bez příslušných povolení.

Ředitelka zlínské hygieny čelí obvinění. Vojtěch požaduje vyvození odpovědnosti

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková

Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela....

7. ledna 2026  17:55,  aktualizováno  19:36

Nová vláda muniční iniciativu nezruší. Ministři o ní jednali s Pavlem

Prezident Petr Pavel dorazil jako první na Pražský hrad, kde jmenuje ministry...

Poprvé v novém složení se sešla Bezpečnostní rada státu. Za účasti prezidenta Petra Pavla jednala také o budoucnosti muniční iniciativy, v jejímž rámci Česko zprostředkovává dodávky velkorážové...

7. ledna 2026  5:21,  aktualizováno  19:35

Nejedná se o vládu prezidenta, řekl Macinka. Motoristé dál trvají na Turkovi

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) před zasedáním vlády, na které se...

Motoristé sobě se nechtějí smířit s tím, že prezident Petr Pavel po novoročním obědě s premiérem Andrejem Babišem znovu odmítl jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka. „Filip Turek...

7. ledna 2026  18:43,  aktualizováno  19:29

Rubio nastínil tříbodový plán pro Venezuelu. Počítá s usmířením s opozicí

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (5. ledna 2026)

Spojené státy mají pro Venezuelu plán o třech krocích. Ten první bude spočívat ve stabilizaci země, druhý v obnově a třetí v politickém přechodu. Podle agentury Reuters to ve středu uvedl americký...

7. ledna 2026  18:59

USA obsadily naháněný tanker. Rusko marně vyslalo ponorku, mluví o pirátství

Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru plujícího po ruskou...

Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru, jenž se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který déle než dva týdny pronásledovaly, oznámilo Velitelství...

7. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  18:36

Buřinky i aktovky. Fanoušci Monty Pythonů se městy prošli švihlou chůzí

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci...

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální skupiny Monty Python také ve Zlíně nebo v Jihlavě. Takzvaný Švihlý pochod Zlínem začal na tržišti...

7. ledna 2026  18:29

Babiš zamíří na Slovensko, Fico věří v obnovení společných jednání obou vlád

Slovenský premiér Robert Fico (2. dubna 2025)

Slovenský premiér Robert Fico věří v obnovení společných jednání české a slovenské vlády. Řekl to v příspěvku na sociální síti před čtvrteční návštěvou svého českého kolegy Andreje Babiše v...

7. ledna 2026  18:24

Sněhová kalamita komplikovala dopravu v Evropě. Amsterdam zrušil 800 letů

Odmrazování letadla na letišti v německém Frankfurtu nad Mohanem v pondělí 5....

Zimní počasí i ve středu narušilo dopravu v některých evropských zemích, na něž udeřila první letošní zimní bouře Goretti. Amsterdamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, v Paříži nejezdily...

7. ledna 2026  18:19

Koupil za 100 tisíc, dostal miliony. Prodej kina manželovi starostky řeší soud

Bronislav Schwarz (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Mostě (7. ledna...

Okresní soud v Mostě začal rozplétat prodej budovy bývalého kina v Lomu na Mostecku. Město ho v roce 2022 prodalo za 100 tisíc korun manželovi tehdejší starostky Kateřiny Schwarzové (Severočeši) a...

7. ledna 2026  17:38

Porucha trakčního vedení v Roudnici znovu ochromila koridor mezi Prahou a Ústím

Historický silniční most přes Labe v těsné blízkosti železniční stanice...

Vlak dnes opět poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem kvůli tomu několik hodin zcela stál, později vlaky jezdily po...

7. ledna 2026  9:07,  aktualizováno  17:26

