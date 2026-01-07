Jednomu z očitých svědků se podařilo zachytit moment nehody na video. Na záběrech je vidět zasněžené údolí, nad kterým nebezpečně nízko prolétá vrtulník. Stroj zavadí o jedno z nosných lan lanovky, což se posádce stane osudným. Helikoptéra se zřítí k zemi, při dopadu se převrací a rozlamuje na dvě části.
Úřady již potvrdily totožnost obětí. Vedle Gimadutdinova, majitele Tattranskomu, který poskytuje služby v odvětví těžby ropy a plynu a jeho roční tržby dosahují několika miliard rublů, je druhou obětí přední manažer jeho firmy Elmir Koňakov.
Podle informací webu inkazan.ru Gimadutdinov koupil vrtulník v roce 2019 a často s ním létal pro zábavu, aby si s přáteli prohlížel okolí resortu z výšky.
Stroj dopadl na volné prostranství v blízkosti ubytovacích chatek a lyžařů, kteří v tu chvíli sjížděli svah. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace potvrdilo, že mimo dva zemřelé nebyl nikdo zraněn.
Areál Ašatli-park po nehodě pro veřejnost uzavřeli a případ si převzala dopravní prokuratura, která prověřuje informaci, že let probíhal bez příslušných povolení.