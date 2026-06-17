Nehoda, jejíž příčina zatím není známá, se podle policie odehrála v úterý krátce po desáté hodině večer místního času.
Na záběrech zveřejněných na sociálních sítích je vidět na boku ležící hořící stroj, který přišel o svou zadní část, a policisté, kteří se snaží rozbít okna kokpitu. Z letadla zatím vyklopenými dveřmi vylézají někteří cestující.
„Vypadalo to jako scéna z filmu. Byla jsem v šoku,“ řekla Zayra Garzaová, která právě jela kolem a podle svých slov měla obavu, aby letadlo každou chvíli nevybuchlo. Její manžel vyběhl z auta, aby pomohl, a pak viděla, jak se otevřely dveře letadla a tři lidé, kteří vypadali jako mladiství, se dostali ven. Po nich vylezl muž vypadající jako pilot.
V jakém zdravotním stavu jsou ti, kteří nehodu přežili, zatím není jasné.
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