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Letadlo se zřítilo na dálnici a vzplálo. Video ukázalo dramatickou záchranu

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  10:16
Na dálnici v texaském Laredu u mexických hranic havarovalo malé letadlo a začalo hořet. Pád stroje způsobil chaos, když lidé opouštěli svá auta a zoufale se snažili rozbít okno kokpitu, aby osvobodili osoby uvnitř letadla. Jeden člověk zemřel.

Nehoda, jejíž příčina zatím není známá, se podle policie odehrála v úterý krátce po desáté hodině večer místního času.

Na záběrech zveřejněných na sociálních sítích je vidět na boku ležící hořící stroj, který přišel o svou zadní část, a policisté, kteří se snaží rozbít okna kokpitu. Z letadla zatím vyklopenými dveřmi vylézají někteří cestující.

Malé letadlo havarovalo na dálnici v texaském Laredu poblíž mexických hranic. (17. června 2026)
Na dálnici v texaském Laredu u mexických hranic havarovalo malé letadlo a začalo hořet. (17. června 2026)
Malé letadlo havarovalo na dálnici v texaském Laredu poblíž mexických hranic. (17. června 2026)
Na dálnici v texaském Laredu u mexických hranic havarovalo malé letadlo a začalo hořet. (17. června 2026)
6 fotografií

„Vypadalo to jako scéna z filmu. Byla jsem v šoku,“ řekla Zayra Garzaová, která právě jela kolem a podle svých slov měla obavu, aby letadlo každou chvíli nevybuchlo. Její manžel vyběhl z auta, aby pomohl, a pak viděla, jak se otevřely dveře letadla a tři lidé, kteří vypadali jako mladiství, se dostali ven. Po nich vylezl muž vypadající jako pilot.

V jakém zdravotním stavu jsou ti, kteří nehodu přežili, zatím není jasné.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Témata: Dálnice, letadlo, , Laredo

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