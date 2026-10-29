Obří rána pro Sáncheze. Vlakové neštěstí před volbami může zpečetit jeho osud

Ve Španělsku začal ve čtvrtek třídenní státní smutek. Už ve středu v projevu solidarity s obětmi železničního neštěstí většina španělských politických stran pozastavila svoji kampaň a volební shromáždění. Výjimkou byla nacionalistická strana Vox. Její předseda Santiago Abascal pokračoval v mítinku ve městě Valladolid.
Abascal prohlásil, že stejně jako „ostatní slušní Španělé drží smutek“, ale zároveň nehodlají přijmout takové truchlení, „které nám nasazuje náhubek, když umírají Španělé“. Obvinil vládu, že za událost může a že využívá situaci k umlčení Voxu.
„Tohle se nestalo náhodou,“ tvrdí lídr Voxu. „Korupce zabíjí a klimatický fanatismus taktéž zabíjí,“ řekl, přičemž navázal na své dlouhodobé obvinění, že Sánchezova levicová vláda přesouvá zdroje místo investic do železnice na jiné projekty.