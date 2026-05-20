Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Český řidič kamionu boural v Německu. Dálnici zablokoval na šest hodin

Autor: ,
  17:58
Český řidič kamionu na západě Německa přehlédl jiné brzdící nákladní vozidlo a narazil do něj, nehoda v úterý odpoledne na několik hodin uzavřela dálnici A1 na Kolín nad Rýnem. Ve středu o tom informovala dortmundská policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Poznamenala, že si následně všimla 15 projíždějících řidičů, kteří si nehodu natáčeli, což je zakázané.

Dvaašedesátiletý český řidič utrpěl lehké zranění, lehce zraněn byl i jeho maďarský kolega, do jehož vozu u města Unna na dálnici narazil. Dálnice A1 zůstala uzavřená asi šest hodin.

Policie v tiskovém prohlášení kritizovala ostatní projíždějící řidiče, kteří si nehodu natáčeli, za což je bude pokutovat. Poznamenala, že filmování je zakázané a zvyšuje riziko dalších nehod, což zbytečně zatěžuje policejní zdroje.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Topolánek: S nemocí jsem ztratil zábrany

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Okamura chce víc čínských turistů. Zmínil i, jak mít víc těch českých v Číně

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...

Předseda Sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura by rád v Číně podpořil příliv tamních turistů do Česka. Důležité je podle něj i zrušení vízového styku s Čínou, který obtěžuje české občany,...

20. května 2026  18:33

USA vznesly obvinění vůči dlouholetému lídrovi Kuby Raúlu Castrovi

Bývalý prezident Raúl Castro na oslavách 69. výročí útoku na kasárny Moncada v...

Spojené státy vznesly obvinění vůči dlouholetému kubánskému lídrovi Raúlu Castrovi. Ve středu to napsala agentura Reuters, která se odvolává na vysokého představitele americké vlády. Castro, kterému...

20. května 2026  18:18,  aktualizováno  18:21

Berlínská nemocnice přijala Američana nakaženého ebolou, doprovázel ho konvoj

Kolona policejních a hasičských vozů převáží do berlínské nemocnice Charité...

Berlínská nemocnice Charité přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci. Na izolační...

20. května 2026  9:24,  aktualizováno  18:20

Cizinci podvodně čerpali dávky. Jedni předstírali pobyt, jiní hráli samoživitele

Cizinci na Pardubicku podvodně čerpali statisícové dávky.

Cizinecké policii na Pardubicku se podařilo v první polovině května odhalit více případů podvodného čerpání dávek humanitární pomoci. Někteří cizinci je čerpali, aniž by kdy v Česku žili. Další...

20. května 2026  18:19

Čech nakažený ebolou by se spíše léčil přímo v Africe, uvedl resort zdravotnictví

Pondělní incident nebyl prvním, který se v ruském vědeckém centru v Kolcovu...

V případě, že by se ebolou nakazil v Africe nějaký Čech, léčil by se pravděpodobně na místě. U člověka po kontaktu s nakaženým, jako je tomu v případě Američana, kterého Česko přijme do izolace v...

20. května 2026  18:07

Český řidič kamionu boural v Německu. Dálnici zablokoval na šest hodin

ilustrační snímek

Český řidič kamionu na západě Německa přehlédl jiné brzdící nákladní vozidlo a narazil do něj, nehoda v úterý odpoledne na několik hodin uzavřela dálnici A1 na Kolín nad Rýnem. Ve středu o tom...

20. května 2026  17:58

Škvíra v okně nestačila. Pes hodiny trpěl zavřený v autě, majitel se zapomněl v zoo

Strážníci vysvobodili psa z rozehřátého auta, majitel byl v zoo

Nejméně tři hodiny strávil pes v rozehřátém autě zaparkovaném poblíž brněnské zoo. Strážníci se nakonec rozhodli vůz otevřít a viditelně trpící zvíře vysvobodili. Jeho majitel si prý neuvědomil, že...

20. května 2026  17:39

Moravští aktivisté obarvili sochu Beneše „krví“, označili jej za nácka a škůdce

Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého...

Ještě před začátkem ostře sledovaného sudetoněmeckého sjezdu v Brně o sobě dali vědět moravští aktivisté. Ti ve středu odpoledne obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta...

20. května 2026  16:31,  aktualizováno  17:10

Američané chtěli v čele Íránu překvapivou figuru. Izraelský nálet vše zhatil

Premium
Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád

Když Američané v únoru napadli Írán, měli v záloze i člověka, který po svržení teokratického režimu převezme otěže. A překvapivě jím neměl být nikdo jiný než kontroverzní exprezident Mahmúd...

20. května 2026  16:58

Buvol, který vypadá jako Donald Trump, se stal hvězdou internetu

V Bangladéši láká davy buvol přezdívaný Donald Trump

Znáte rčení o unaveném štěstí, které občas sedne i na dobytek? Tentokrát si zřejmě vybralo buvola v Bangladéši. Díky své podobě s americkým prezidentem Trumpem se stal hvězdou internetu.

20. května 2026  16:57

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy...

20. května 2026  9:37,  aktualizováno  16:47

Už volají první zájemci. Knihovna Václava Havla má po konci Bakaly šanci na záchranu

Ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček vystoupil na konferenci...

O podporu Knihovny Václava Havla mají zájem noví dárci, sdělil ve středu současný jediný člen její správní rady David Dušek. Knihovnu poté, co ji od příštího roku přestane podporovat nadace manželů...

20. května 2026  16:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.