Dvaašedesátiletý český řidič utrpěl lehké zranění, lehce zraněn byl i jeho maďarský kolega, do jehož vozu u města Unna na dálnici narazil. Dálnice A1 zůstala uzavřená asi šest hodin.
Policie v tiskovém prohlášení kritizovala ostatní projíždějící řidiče, kteří si nehodu natáčeli, za což je bude pokutovat. Poznamenala, že filmování je zakázané a zvyšuje riziko dalších nehod, což zbytečně zatěžuje policejní zdroje.
