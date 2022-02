Předjížděl cyklistu, způsobil vážnou srážku Čecha s litevskou rodinou

Podle svědků nehodu zřejmě způsobilo další vozidlo, které navzdory protijedoucímu vozidlu předjíždělo cyklistu. Vůz s Čechem se proto musel vyhýbat, najel na krajnici a dostal smyk. Řidič předjíždějícího vozu i cyklista pokračovali v jízdě, aniž by zastavili.

Při nehodě byl zraněn český řidič, litevský pár ve věku 36 let a jejich děti ve věku tři, šest a osm let. Tři velmi vážně zraněné osoby byly přepraveny vrtulníkem do okolních nemocnic. Policie potvrdila, že všichni byli připoutáni bezpečnostními pásy a děti v sedačkách.