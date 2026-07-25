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Na rakouské dálnici se při nehodě zranila rodina z Česka. Zasahoval vrtulník

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  13:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Při sobotní nehodě na rakouské dálnici A9 u sjezdu na Lebring byli zraněni tři lidé, kteří jsou podle serveru listu Kronen Zeitung členy jedné rodiny z Česka.

Otec (50) byl transportován helikoptérou do nemocnice LKH ve Štýrském Hradci, matku (47) a dceru (18) převezl Červený kříž do nemocnic taktéž ve Štýrském Hradci. Závažnost zranění server neuvedl.

Vážná nehoda české rodiny při návratu z Jadranu, řidič za volantem usnul

Nehoda se stala kolem 6:30. Podle policie automobil sjel z dosud neznámých příčin z vozovky a v plné rychlosti narazil do svodidel. Rodina jela od hraničního přechodu Spielfeld na rakousko-slovinské hranici směrem na Štýrský Hradec.

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