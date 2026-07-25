Na rakouské dálnici se při nehodě zranila rodina z Česka. Zasahoval vrtulník

Otec (50) byl transportován helikoptérou do nemocnice LKH ve Štýrském Hradci, matku (47) a dceru (18) převezl Červený kříž do nemocnic taktéž ve Štýrském Hradci. Závažnost zranění server neuvedl.
|
Vážná nehoda české rodiny při návratu z Jadranu, řidič za volantem usnul
Nehoda se stala kolem 6:30. Podle policie automobil sjel z dosud neznámých příčin z vozovky a v plné rychlosti narazil do svodidel. Rodina jela od hraničního přechodu Spielfeld na rakousko-slovinské hranici směrem na Štýrský Hradec.