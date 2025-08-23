Smrt u Niagarských vodopádů. Náhle strhl volant a autobus plný turistů se převrátil

V americkém státě New York havaroval v pátek turistický autobus, který se vracel z Niagarských vodopádů do New Yorku. V autobuse cestovalo 54 lidí, pět z nich na místě zemřelo a desítky dalších utrpěly zranění.

Podle státní policie se nehoda stala u města Pembroke, zhruba 40 kilometrů východně od Buffala. Autobus se převrátil na bok poté, co se řidič podle vyšetřovatelů přestal věnovat řízení, vyjel na pravou krajnici a následně prudce strhl volant. Policie zatím neupřesnila, co řidiče rozptýlilo.

Obětem je od jednoho roku do 74 let. Několik cestujících bylo při nárazu vymrštěno z vozidla, jiní zůstali uvězněni uvnitř a museli být vyproštěni. Více než čtyřicet zraněných skončilo v nemocnicích, jejich zranění sahají od zlomenin až po poranění hlavy. Podle lékařů dva pacienti, kteří podstoupili operaci v Buffalu, nejsou v ohrožení života.

Státní policie uvedla, že většina cestujících byla indického, čínského a filipínského původu. Na místo proto dorazili tlumočníci, aby pomohli s krizovou komunikací. Autobus patřil společnosti M&Y Tour ze Staten Islandu, která má podle federálních záznamů v posledních dvou letech „uspokojivé“ bezpečnostní hodnocení a žádné smrtelné nehody.

Vyšetřovatelé předběžně vyloučili technickou závadu i to, že by byl řidič pod vlivem alkoholu či drog. Řidič nehodu přežil a spolupracuje s policií, obvinění zatím nebylo vzneseno.

Záchranné práce způsobily uzavírku dálnice v obou směrech, západní pruhy se podařilo zprovoznit až později během dne. Na místě zasahovaly vrtulníky a desítky sanitek.

Svědci na místě popsali, že na silnici ležely úlomky skla i osobní věci cestujících. „Byl to rozhodně srdcervoucí pohled. Byla tam spousta lidí, kteří se navzájem objímali. Vypadalo to, že se lidé hroutí,“ řekl pro televizi WHAM-TV Powell Stephens, který místem projížděl.

Guvernérka státu New York Kathy Hochul označila havárii za tragédii a vyjádřila soustrast rodinám obětí. Národní úřad pro bezpečnost dopravy oznámil, že do New Yorku vyšle vyšetřovací tým.

22. srpna 2025  21:06,  aktualizováno  23.8

