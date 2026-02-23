Autobus v Nepálu se řítil svahem do 300metrové hloubky. Lidi uvnitř rozdrtil

Nehoda se stala kolem 1:30 místního času, když autobus směřující do metropole Káthmándú sjel v oblasti Bágmatí ze silnice a skončil o zhruba 200 až 300 metrů níže na břehu řeky.
Autobus s vysokoškoláky a učiteli sjel v Nepálu z dálnice. Zemřelo 21 lidí, dalších patnáct je zraněných
Na fotografiích z místa je vidět zdemolovaný autobus a lidi, kteří se snaží pomoci zraněným. Řada z nich skončila v nemocnicích v Káthmándú. Jak vážná jsou jejich zranění, zatím není jasné.
Úřadům se dosud podařilo identifikovat devět obětí, mezi nimiž je i řidič. Co bylo příčinou nehody, zatím není jasné.
Dopravní nehody jsou v Nepálu velmi časté a ročně při nich zemřou stovky lidí.
Provincie Bágmatí (orientační místo nehody)
