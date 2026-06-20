V Mnichově se srazily dva nákladní vlaky. Vagony se zřítily z mostu na ulici

Nehoda se stala ve čtvrti Milbertshofen na severu bavorské metropole během posunu. Na mostě se srazily dva nákladní vlaky. Nejméně jedna ze souprav podle záběrů vykolejila, dva její vagony prorazily zábradlí železničního mostu nad silničním podjezdem a částečně dopadly na ulici.
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Zřícené vagony byly v době nehody prázdné. Zda byly ale prázdné všechny vagony v obou vlacích, není jisté, protože policie bez upřesnění uvedla, že veřejnosti žádné nebezpečí nehrozí.
Německé dráhy Deutsche Bahn (DB) uvedly, že trať, kde se nehoda stala, se používá výhradně k nákladní dopravě, takže regionální a dálkové spoje s cestujícími narušeny nejsou.
Technici již začali s odstraňováním vykolejených a zřícených vagonů. Vyprošťování může trvat do neděle. Silniční podjezd je v obou směrech uzavřen.
Milbertshofen v Mnichově
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