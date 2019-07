Kapitán zodpovědný za srážku lodí na Dunaji v Budapešti zůstane ve vazbě

Ukrajinský kapitán hotelové lodi Jurij C., která v květnu na Dunaji v centru Budapešti narazila do výletního plavidla s jihokorejskými turisty na palubě, zůstane ve vazbě až do konce srpna. Nově čelí i podezření, že se po havárii nepokusil pasažérům poskytnout první pomoc.