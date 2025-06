Incident se odehrál krátce po 14. hodině místního času, když letadlo směřující do Ho Či Minova Města vyjíždělo na dráhu a zasáhlo letoun připravený k odletu do Dien Bien, uvedl americký deník The New York Post.

Podle záběrů z paluby boeingu se pravé křídlo zařízlo do svislé ocasní plochy druhého stroje a trosky se rozletěly po ploše letiště.

První výsledky šetření ukazují na možné nesprávné postavení Airbusu na ploše, což mohlo přispět k nehodě. Vietnam Airlines okamžitě stáhly z provozu oba poškozené stroje a zajistily náhradní letadla, která přepravila všech 386 cestujících do cílových destinací bez zpoždění. Nikdo z pasažérů ani posádek neutrpěl zranění.

Do vyšetřování případu se kromě vietnamského úřadu civilního letectví zapojil i nezávislý tým najatý samotnou leteckou společností. Vietnam Airlines zatím odmítly záležitost dále komentovat, dokud nebude znám přesný průběh a příčina nehody.