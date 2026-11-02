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Zřítíme se, narazíme! Záznam komunikace odkrývá sekundy před tragédií na Floridě

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  11:45
Na veřejnost se dostal zvukový záznam komunikace mezi posádkou stroje Learjet 60 a řízením letového provozu zachycující tragickou nehodu na Floridě. Nahrávka dokládá bezmoc v kokpitu v posledních sekundách před nárazem do obytné čtvrti. Letoun se během jediné minuty propadl z výšky přes osm tisíc metrů. Pak se sledování letu přerušilo.

Zpočátku tragické cestě nic nenasvědčovalo. Soukromý letoun v neděli odpoledne odstartoval z letiště v texaském Austinu a směřoval na Bahamy. Pilotka nejprve miamským dispečerům klidným hlasem hlásila turbulence a „lehkou, jasnou a zvladatelnou námrazu“. V oblasti se v té době prý vyskytovaly ojedinělé bouřky.

Situace se ale během okamžiku vymkla kontrole. „Klesáme o 8 tisíc... mayday, mayday... klesáme o 10 tisíc stop za minutu,“ volala pilotka do rádia.

Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo s devíti lidmi na palubě. (1. listopadu 2026)
Na Floridě se zřítilo proudové letadlo přímo na ulici. (1. listopadu 2026)
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo s devíti lidmi na palubě. (1. listopadu 2026)
Na Floridě se zřítilo do obytné čtvrti soukromé letadlo s devíti lidmi na palubě. (1. listopadu 2026)
10 fotografií

Stroj se dostal do neovladatelného pádu a začal rychle nabírat rychlost směrem k zemi. „Jsme v nadměrné rychlosti, klesáme o 20 000 stop za minutu,“ křičela o několik okamžiků později. Podle CNN se letoun během jediné minuty propadl z výšky přes osm tisíc metrů. Těsně předtím, než došlo k přerušení sledování letu.

Dispečer letového provozu se zoufale snažil udržet s padajícím letounem kontakt. „November dva bravo delta, jsem tu s vámi, mluvte se mnou,“ vyzýval posádku pomocí jejího volacího znaku.

VIDEO: Na Floridě se do obytné čtvrti zřítilo soukromé letadlo. Zemřelo devět lidí

„Klesáme o 22 tisíc stop a máme náklon 60 stupňů... podívejte se ven,“ hlásil ženský hlas z kokpitu. Podle zveřejněného záznamu následoval zděšený křik: „Zřítíme se na zem!“

„Do prdele, už nemáme čas,“ zněla poslední slova předtím, než se ozvala rána a stroj vzplanul.

Stroj narazil do obytné čtvrti Greenacres nedaleko letiště ve West Palm Beach. Při nárazu strhl elektrické vedení a zanechal v zemi obrovský kráter. Místo tragédie se nachází necelých 15 kilometrů od rezortu Mar-a-Lago prezidenta Donalda Trumpa. Podle zpráv z neděle americký prezident z nedalekého letiště odletěl speciálem Air Force One jen zhruba hodinu před havárií.

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