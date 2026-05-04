Potkal svou životní lásku, hned na to ochrnul. Přesto mu řekla své „ano“

Když se Ed na kole řítil z kopce rychlostí 65 kilometrů v hodině, narazil do lampy. Lékaři ho museli dvakrát oživovat a zjistili, že je od hrudníku dolů ochrnutý.
„Pamatuji si, že mi bylo řečeno, že už nikdy nebudu chodit… necítil jsem nic pod hrudníkem,“ vzpomíná Ed na nejtěžší chvíle svého života. Přesto se rozhodl, že bude bojovat dál.
Následovaly operace, týdny v nemocnici i rehabilitace. Z aktivního sportovce se stal muž na vozíku. Vnitřně už se smiřoval s tím, že se s ním Cass rozejde. Ale místo toho přišel happy end.
|
Lásku a péči, kterou se snažíte získat od okolí, dlužíte sobě, říká terapeutka
Ještě před nehodou spolu chodili spíše nezávazně, ale Cass rozhodně neměla v plánu Eda opustit. Chodila za ním do nemocnice, když byl tři týdny v umělém spánku, a neodradila ji ani jeho dlouhá rekonvalescence. „Po nehodě jsem se bál, že mě nikdo nebude chtít… ale zamilovali jsme se. Cítím se velmi šťastný,“ popisuje dnes své pocity Ed.
S Cass rozjeli marketingovou agenturu a v květnu 2025 ji na Jamajce požádal o ruku. Svatbu nyní plánují v Thajsku. „Život je skvělý. Mám krásnou snoubenku a jsem teď mnohem spokojenější než před nehodou,“ uzavírá Ed.