Tragická nehoda školního autobusu ve Francii. Země hlásí dva mrtvé

Autobus vyjel ze silnice a narazil do stromu v příkopu, řekl Yves Cristin, starosta obce Lent v departementu Ain. Dodal, že u dvou osob došlo k zástavě srdce a mnoho dalších utrpělo zranění.
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Na místě zasahují záchranné složky včetně vrtulníků. Podle vyjádření místní prefektury šlo o nehodu, jejímž účastníkem je meziměstský autobus.
Na místo se podle deníku Le Figaro vydali prefekt Louis-Xavier Thirode i francouzský ministr dopravy Philippe Tabarot.