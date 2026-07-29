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Nehasí vodou, ale hladem. Španělsko zachraňují před lesními požáry osli

Matouš Waller
  13:15
Španělsko v boji proti ničivým požárům nasadilo neobvyklou zbraň. Šíření požárů na severovýchodě země brání stádo oslů. Spásáním hořlavých porostů totiž zvířata vytvářejí přirozenou bariéru ohni.

Požáry v Evropě

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Letošní požáry na Pyrenejském poloostrově patří k nejničivějším v historii. Ze statistiky Evropského systému informací o lesních požárech (EFFIS) plyne, že plameny zničily už více než 200 000 hektarů napříč Španělskem.

Jako měsíční krajina. Snímky z dronů ukázaly požáry zpustošené Španělsko

V autonomní oblasti Katalánsko na severovýchodě země pomáhají zabránit dalšímu šíření i osli. Stáda vypuštěná do terénu spásají vysoce hořlavou trávu a keře. Vyklučené pásy v suchém prostředí jsou přirozenými bariérami, přes které se oheň nemůže dostat.

Oslí neziskovka

Místní portál Sopitas uvádí, že spásání rizikových porostů v oblasti aktuálně zajišťuje stádo čítající 62 oslů. Stará se o ně katalánská nezisková organizace Tivissa Donkeys Firefighters (TDFF).

Vznikla v roce 2021 a sídlí v obci Tivissa nedaleko města Tarragona v autonomní oblasti Katalánsko na severovýchodě země. Pečuje jak o osly zcela opuštěné, tak i ty, se kterými jejich majitelé špatně zacházeli.

Protipožární nasazení zachráněných oslů je výsledkem pokusu. Ochranáři si chtěli ověřit, jestli je skutečně v silách oslů zlikvidovat hořlavé porosty.

Ve Španělsku využijí „hasící“ osly ke snížení rizika požárů
Hasičští osli neziskové organizace Tivissa Donkeys Firefighters.
Hasičští osli neziskové organizace Tivissa Donkeys Firefighters.
Hasičští osli neziskové organizace Tivissa Donkeys Firefighters.
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Experiment dopadl úspěšně, jak uvádí americká CNN. „Sežrali všechno,“ popsal serveru ve stručnosti zakladatel TDFF Joan Cedó Sans. Nezměrný apetit zvířat tak v současnosti každý den pomáhá vytvářet protipožární bariéru.

Spásání je přirozeným způsobem obnovování rovnováhy v přírodě i samoregulace hořlavých porostů. Během let se na něj ovšem zapomnělo a krajina začala zarůstat, připomíná španělský server ABC. Důvodem je hlavně vylidňování venkova a následný úbytek pastevců a zvířat.

O návrat k přirozenému udržování rovnováhy na severu země usiluje také projekt Pastorali. V rámci mezinárodního Střediska pro sledování změny klimatu v Pyrenejích (OPCC) na něm spolupracují dotčené regiony Španělska či Francie a také Andorra.

Projekt zaštítěný Navarrskou univerzitou cílí právě na plošné obnovení přirozených pastvin.

Požáry v Evropě

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