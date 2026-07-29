Letošní požáry na Pyrenejském poloostrově patří k nejničivějším v historii. Ze statistiky Evropského systému informací o lesních požárech (EFFIS) plyne, že plameny zničily už více než 200 000 hektarů napříč Španělskem.
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Jako měsíční krajina. Snímky z dronů ukázaly požáry zpustošené Španělsko
V autonomní oblasti Katalánsko na severovýchodě země pomáhají zabránit dalšímu šíření i osli. Stáda vypuštěná do terénu spásají vysoce hořlavou trávu a keře. Vyklučené pásy v suchém prostředí jsou přirozenými bariérami, přes které se oheň nemůže dostat.
Oslí neziskovka
Místní portál Sopitas uvádí, že spásání rizikových porostů v oblasti aktuálně zajišťuje stádo čítající 62 oslů. Stará se o ně katalánská nezisková organizace Tivissa Donkeys Firefighters (TDFF).
Vznikla v roce 2021 a sídlí v obci Tivissa nedaleko města Tarragona v autonomní oblasti Katalánsko na severovýchodě země. Pečuje jak o osly zcela opuštěné, tak i ty, se kterými jejich majitelé špatně zacházeli.
Protipožární nasazení zachráněných oslů je výsledkem pokusu. Ochranáři si chtěli ověřit, jestli je skutečně v silách oslů zlikvidovat hořlavé porosty.
Experiment dopadl úspěšně, jak uvádí americká CNN. „Sežrali všechno,“ popsal serveru ve stručnosti zakladatel TDFF Joan Cedó Sans. Nezměrný apetit zvířat tak v současnosti každý den pomáhá vytvářet protipožární bariéru.
Spásání je přirozeným způsobem obnovování rovnováhy v přírodě i samoregulace hořlavých porostů. Během let se na něj ovšem zapomnělo a krajina začala zarůstat, připomíná španělský server ABC. Důvodem je hlavně vylidňování venkova a následný úbytek pastevců a zvířat.
O návrat k přirozenému udržování rovnováhy na severu země usiluje také projekt Pastorali. V rámci mezinárodního Střediska pro sledování změny klimatu v Pyrenejích (OPCC) na něm spolupracují dotčené regiony Španělska či Francie a také Andorra.
Projekt zaštítěný Navarrskou univerzitou cílí právě na plošné obnovení přirozených pastvin.