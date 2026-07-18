Průvodčí ve vlaku z Offenburgu do Karlsruhe kolem 19:35 kontroloval jednoho z cestujících, přičemž došlo ke slovní hádce. Průvodčí proto zavolal dva bezpečnostní pracovníky železničního dopravce.
Šestatřicetiletý německý cestující, který byl zřejmě pod vlivem alkoholu, je pak podle policie urážel, načež došlo k fyzické konfrontaci mezi pasažérem a jedním z bezpečnostních pracovníků.
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Při střetu oba spadli na zem. Pak se z dosud neznámých důvodů otevřely dveře a šestadvacetiletý bulharský pracovník bezpečnosti vypadl u obce Bruchhausen z vlaku.
Státní zastupitelství uvedlo, že zaměstnanec drah při střetu narazil do dveří, které se vytrhly z ukotvení. Vlak jel v tu chvíli rychlostí zhruba 120 kilometrů v hodině.
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Těžce zraněného muže našli zhruba dva kilometry za vlakem, který nouzově zastavil. Jestli je Bulhar v kómatu, mluvčí státního zastupitelství z důvodu ochrany osobních údajů neuvedl.
Cestujícího přímo ve vlaku zadržela policie.
Deutsche Bahn případ důrazně odsoudily. Podle železničních odborů hrozným způsobem ukazuje, že útoky na železniční personál dosáhly nové a životu ohrožující dimenze.