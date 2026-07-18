Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bezpečnostní pracovník vypadl po potyčce z jedoucího vlaku. Je v kritickém stavu

Autor: ,
  16:51
Při kontrole jízdenek v německém vlaku jedoucím rychlostí 120 km/h se vyhrotil...

Při kontrole jízdenek v německém vlaku jedoucím rychlostí 120 km/h se vyhrotil spor s opilým 36letým cestujícím. Do potyčky se zapojila ostraha, přičemž útočník natlačil 26letého zaměstnance drah na dveře. Ty se vytrhly z ukotvení a muž z jedoucího vlaku vypadl. Vážně zraněného pracovníka našla policie v kolejišti. (17. července 2026) | foto: ČTK

Při kontrole jízdenek v německém vlaku jedoucím rychlostí 120 km/h se vyhrotil...
Při kontrole jízdenek v německém vlaku jedoucím rychlostí 120 km/h se vyhrotil...
Při kontrole jízdenek v německém vlaku jedoucím rychlostí 120 km/h se vyhrotil...
Při kontrole jízdenek v německém vlaku jedoucím rychlostí 120 km/h se vyhrotil...
6 fotografií
Z vlaku jedoucího rychlostí zhruba 120 kilometrů v hodině vypadl v pátek večer po potyčce s jedním z cestujících bezpečnostní pracovník Deutsche Bahn. Utrpěl velmi těžká zranění a je v kritickém stavu v nemocnici. Případ vyšetřuje policie.

Průvodčí ve vlaku z Offenburgu do Karlsruhe kolem 19:35 kontroloval jednoho z cestujících, přičemž došlo ke slovní hádce. Průvodčí proto zavolal dva bezpečnostní pracovníky železničního dopravce.

Šestatřicetiletý německý cestující, který byl zřejmě pod vlivem alkoholu, je pak podle policie urážel, načež došlo k fyzické konfrontaci mezi pasažérem a jedním z bezpečnostních pracovníků.

V Mnichově se srazily dva nákladní vlaky. Vagony se zřítily z mostu na ulici

Při střetu oba spadli na zem. Pak se z dosud neznámých důvodů otevřely dveře a šestadvacetiletý bulharský pracovník bezpečnosti vypadl u obce Bruchhausen z vlaku.

Státní zastupitelství uvedlo, že zaměstnanec drah při střetu narazil do dveří, které se vytrhly z ukotvení. Vlak jel v tu chvíli rychlostí zhruba 120 kilometrů v hodině.

Let Ryanair kroužil nad Soluní. Rozbité okno vcuclo a uvěznilo hlavu cestujícího

Těžce zraněného muže našli zhruba dva kilometry za vlakem, který nouzově zastavil. Jestli je Bulhar v kómatu, mluvčí státního zastupitelství z důvodu ochrany osobních údajů neuvedl.

Cestujícího přímo ve vlaku zadržela policie.

Deutsche Bahn případ důrazně odsoudily. Podle železničních odborů hrozným způsobem ukazuje, že útoky na železniční personál dosáhly nové a životu ohrožující dimenze.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“

Účast prezidenta v Ankaře byla trapná, okomentoval Babiš (12. července 2026)

Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...

Na Znojemsku se srazily dva autobusy, záchranáři ošetřili 47 zraněných

Na Znojemsku se čelně střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18....

Dva autobusy s cestujícími se srazily v sobotu okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili celkem 47 lidí, z toho sedm má zranění středně těžká a těžká. Přijela i...

18. července 2026  10:16,  aktualizováno  17:26

Usnete a vzbudí vás záchranka. Čím si procházejí pasažéři robotaxi

Méně jako ostuda, více jako podnětný a poněkud neplánovaný experiment....

Autonomní taxíky bez řidiče přinášejí nečekané problémy. Provozovatelé řeší spící cestující i znečištěné vozy, ve kterých po cestujících zůstávají například zvratky nebo jídlo. Záchranáři upozorňují,...

18. července 2026

Umělá inteligence nemá vkus, ale zrychlí vás, říká pořadatel obřího AI festivalu

Premium
Dalibor Mráz vede platformu CERNA.AI. Ta v září pořádá největší tuzemskou akci...

Největší tuzemskou akci zaměřenou na umělou inteligenci chystá na 15. září do ostravského Gongu platforma CERNA.AI, působící v rámci krajské organizace Černá kostka. „Nechceme lidem jen vyprávět, co...

18. července 2026

Bezpečnostní pracovník vypadl po potyčce z jedoucího vlaku. Je v kritickém stavu

Při kontrole jízdenek v německém vlaku jedoucím rychlostí 120 km/h se vyhrotil...

Z vlaku jedoucího rychlostí zhruba 120 kilometrů v hodině vypadl v pátek večer po potyčce s jedním z cestujících bezpečnostní pracovník Deutsche Bahn. Utrpěl velmi těžká zranění a je v kritickém...

18. července 2026  16:51

Natočte video na podporu Syrského, rozkázali ukrajinským velitelům

Vrchní velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj (červen 2023)

Nezvyklý příkaz dostali v sobotu velitelé ukrajinských brigád. Do páté hodiny odpolední mají natočit videoprohlášení na podporu velitele tamních ozbrojených sil Oleksandra Syrského. Právě s ním měl...

18. července 2026  16:24

GLOSA: Kterak na Jacksona vystrčili zadek a Trumpa vyhodili z jeho vlastního hotelu

Ilustrace z knihy Zasuň džeka, vyhul zesík

Deset let spravuje hudební publicista a nadšenec Eduard Svítivý na Facebooku veřejnou skupinu zvanou Hudební přátelské okénko. Její součástí jsou kromě novinek a glos také mnohdy velmi šťavnaté a...

18. července 2026  16:15

Ze 100 domů je spáleniště. Požár se šířil neuvěřitelně rychle, říkají svědci v Norsku

Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)

Rozsáhlý požár v norském Drammenu zničil více než sto domů a donutil stovky lidí k evakuaci. Hasiči s ohněm bojovali celou noc na sobotu, přičemž situaci jim komplikoval silný vítr i přerušení...

18. července 2026  16:04

Černý trh s cigaretami prudce roste. Státy přicházejí o stovky miliard, Česko není výjimkou

ilustrační snímek

Přestože Evropané kouří stále méně, černý trh s cigaretami roste. Více než každá desátá cigareta vykouřená v EU dnes pochází z černého trhu. To je nejvíce za posledních jedenáct let a evropské státy...

18. července 2026  15:29

Učitelé se mají hůř než dříve, jejich reálné platy klesají. V rozpočtu na ně chybí peníze

Premium
ilustrační snímek

V příštím roce se ukáže, zda je pro vládu Andreje Babiše opravdu vzdělávání prioritou, tak jak to uvádí ve svém programovém prohlášení z letošního ledna a pořád to opakuje. Učitelský plat totiž padá...

18. července 2026

Firmy bojují o magickou cenu 9,99 dolaru. Mění proto obaly i velikost balení

Porcelánové figurky za cenu 9,99 dolarů v obchodě na Floridě (1. ledna 2000)

Američtí výrobci běžného spotřebního zboží dělají maximum pro to, aby se jejich výrobky prodávaly pod magickou hranicí 10 dolarů (zhruba 210 Kč). Kvůli rostoucím nákladům proto mění obaly nebo...

18. července 2026

„Káže vodu, pije víno.“ Německý politik rezignoval po kauze s náhradní matkou

Předseda frakce konzervativní unie CDU/CSU v německém Spolkovém sněmu Jens...

Předseda frakce konzervativní unie CDU/CSU ve Spolkovém sněmu Jens Spahn se rozhodl odstoupit z funkce. Spahn tak učinil poté, co ve středu oznámil, že se s manželem stali rodiči, a to díky náhradní...

18. července 2026  14:37

Policie nalezla v rybníku v Jihlavě utonulého Ukrajince

U rybníka Borovinka se našly věci cizince. Pátrá po něm i sonar

Policie v sobotu nalezla v rybníku Borovinka v Jihlavě utonulého osmatřicetiletého Serhije Čupova z Ukrajiny, po němž pátrala od čtvrtka. Přesné příčiny tragické události policisté zjišťují.

18. července 2026  14:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.