„Snažíme se jim vysvětlit, že ta nemoc tu je. Někteří to přijmou, jiní ne,“ řekla dobrovolnice pracující pro Červený kříž Vanny Birungiová. Právě zdravotníci jsou jedněmi z nejvíce ohrožených.
Monitorování nemoci, na kterou se podle odborníků mohlo v zemi přijít i o několik týdnů dříve, omezily škrty ve financování ze strany Spojených států a dalších západních zemí. „Tito lidé by nás měli přestat obtěžovat. Chtějí jen zbohatnout. Nesmíme zapomínat, že ebola je vynálezem bělochů,“ prohlásil podle AP 56letý Pierre Basola žijící ve městě Bunia, metropoli severovýchodní provincie Ituri.
V Kongu přibývá podezření na nákazu ebolou. Počet vystoupal nad 900
Do oblasti města Bunia bylo podle humanitárních organizací dopraveno už téměř 20 tun pomoci, situace však zůstává kritická. V provincii Ituri, která je nyní hlavním ohniskem nákazy, žije více než 920 tisíc vnitřně vysídlených lidí.
Rozhořčení obyvatel ještě umocňuje skutečnost, že preventivní opatření proti viru brání blízkým v tom, aby se při pohřebních obřadech dotýkali těl zesnulých. Přitom právě pohřby, při kterých rodiny manipulují s těly bez ochranných pomůcek, patří mezi hlavní faktory přenosu viru, protože těla obětí eboly jsou vysoce infekční.
„Důvěra je téměř stejně důležitá jako zdravotní opatření, protože pokud v komunitách vznikne masivní nedůvěra, lidé do zdravotních středisek nepůjdou,“ uvedla podle AP Heather Kerrová, ředitelka Mezinárodního záchranného výboru (IRC) v Kongu.
Útoky na zdravotnická zařízení v Kongu zesílila. Útočníky podle agentury Reuters motivuje hněv vyvolaný tím, že nemohou pohřbít své blízké podle tradic. Místní jsou ale také nedůvěřiví vůči náhlému přílivu peněz a zahraničních pracovníků do oblasti, kterou podle nich svět po léta ignoroval.
V Kongu vypukla epidemie eboly v polovině května a rozšířila se i do Ugandy. V Kongu počet podezřelých případů eboly přesáhl 900, hlavně ve východní provincii Ituri, kde se epidemie soustřeďuje. Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu nadále výrazně narůstá a situace zůstává velmi vážná.
Nynější epidemie je spojována se vzácným kmenem viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Ebola je vysoce nakažlivé a život ohrožující virové onemocnění přenášené kontaktem s tělními tekutinami nakažených.
3. června 2020