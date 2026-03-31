Italský ministr obrany Guido Crosetto odmítl povolit přistání amerických letounů, protože italská strana se o plánu amerických strojů přistát na Sicílii a následně odletět na Blízký východ dozvěděla až v okamžiku, kdy už letadla byla ve vzduchu. Zdroje agentuře ANSA rovněž řekly, že následné kontroly odhalily, že se nejedná o běžné ani logistické lety, a proto se na ně nevztahuje smlouva mezi Washingtonem a Římem o využívání základen v Itálii.
Po zahájení americko-izraelských útoků na Írán 28. února, které rozpoutaly válku na Blízkém východě, italská premiérka Giorgia Meloniová a ministr Crosetto uvedli, že Spojené státy mohou v souladu s bilaterální smlouvou nadále využívat základny v Itálii pro běžný provoz. Ovšem jakékoli využití nad smluvní rámec musí schválit italský parlament, napsala ANSA.
Letiště Sigonella se nachází na východě Sicílie, kde je základna italského letectva a amerického námořnictva, napsala dnes agentura DPA. Základnu využívají také další členské země NATO.
Španělsko se distancuje od války. Zavřelo nebe pro lety spojené s konfliktem v Íránu
Americko-izraelské útoky na Írán už dříve ostře odsoudil španělský premiér Pedro Sánchez, který je označil za nelegální a za porušení mezinárodního práva. Jeho vláda už začátkem měsíce zakázala v této válce používat vojenské základy Morón de la Frontera a Rota na jihu Španělska.
Americký prezident Donald Trump za to Madridu pohrozil přerušením veškerého obchodu se Španělskem. Tento týden v pondělí místopředseda španělské vlády Carlos Cuerpo uvedl, že Španělsko uzavřelo vzdušný prostor pro všechny lety, které souvisejí s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu.
USA a Izrael začaly bombardovat Írán 28. února mimo jiné se zdůvodněním, že se mu snaží zabránit v získání jaderné zbraně. Teherán ale popírá, že by o to usiloval. Americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu také začátkem března vyzvali Íránce, aby vyšli do ulic a svrhli teokratický režim, který podle Netanjahua představuje hrozbu pro Izrael.
Írán v odvetě útočí na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhají mu proíránské milice v Iráku a na Izrael útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci. Izraelská armáda také zesílila útoky na Hizballáh a tento měsíc zahájila invazi do Libanonu.