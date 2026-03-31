„Nedali vědět včas.“ Itálie nepovolila americkým letounům přistát na Sicílii

  11:03
Itálie před několika dny nepovolila americkým letadlům mířícím na Blízký východ přistání na letecké základně na Sicílii, informoval deník Corriere della Sera. Zprávu potvrdila i agentura ANSA s odvoláním na své zdroje. Podle nich bylo důvodem odepření přistání na základně Sigonella skutečnost, že americká strana krok s italskou armádou předem nekonzultovala.

Italský ministr obrany Guido Crosetto (27. července 2023) | foto: Profimedia.cz

Italský ministr obrany Guido Crosetto odmítl povolit přistání amerických letounů, protože italská strana se o plánu amerických strojů přistát na Sicílii a následně odletět na Blízký východ dozvěděla až v okamžiku, kdy už letadla byla ve vzduchu. Zdroje agentuře ANSA rovněž řekly, že následné kontroly odhalily, že se nejedná o běžné ani logistické lety, a proto se na ně nevztahuje smlouva mezi Washingtonem a Římem o využívání základen v Itálii.

Po zahájení americko-izraelských útoků na Írán 28. února, které rozpoutaly válku na Blízkém východě, italská premiérka Giorgia Meloniová a ministr Crosetto uvedli, že Spojené státy mohou v souladu s bilaterální smlouvou nadále využívat základny v Itálii pro běžný provoz. Ovšem jakékoli využití nad smluvní rámec musí schválit italský parlament, napsala ANSA.

Letiště Sigonella se nachází na východě Sicílie, kde je základna italského letectva a amerického námořnictva, napsala dnes agentura DPA. Základnu využívají také další členské země NATO.

Španělsko se distancuje od války. Zavřelo nebe pro lety spojené s konfliktem v Íránu

Americko-izraelské útoky na Írán už dříve ostře odsoudil španělský premiér Pedro Sánchez, který je označil za nelegální a za porušení mezinárodního práva. Jeho vláda už začátkem měsíce zakázala v této válce používat vojenské základy Morón de la Frontera a Rota na jihu Španělska.

Americký prezident Donald Trump za to Madridu pohrozil přerušením veškerého obchodu se Španělskem. Tento týden v pondělí místopředseda španělské vlády Carlos Cuerpo uvedl, že Španělsko uzavřelo vzdušný prostor pro všechny lety, které souvisejí s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu.

USA a Izrael začaly bombardovat Írán 28. února mimo jiné se zdůvodněním, že se mu snaží zabránit v získání jaderné zbraně. Teherán ale popírá, že by o to usiloval. Americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu také začátkem března vyzvali Íránce, aby vyšli do ulic a svrhli teokratický režim, který podle Netanjahua představuje hrozbu pro Izrael.

Írán v odvetě útočí na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhají mu proíránské milice v Iráku a na Izrael útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci. Izraelská armáda také zesílila útoky na Hizballáh a tento měsíc zahájila invazi do Libanonu.

„Nedali vědět včas.“ Itálie nepovolila americkým letounům přistát na Sicílii

Italský ministr obrany Guido Crosetto (27. července 2023)

Itálie před několika dny nepovolila americkým letadlům mířícím na Blízký východ přistání na letecké základně na Sicílii, informoval deník Corriere della Sera. Zprávu potvrdila i agentura ANSA s...

31. března 2026  11:03

