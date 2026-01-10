Nechceme být Američany, chceme být Gróňany, říkají šéfové grónských stran

„O budoucnosti Grónska musí rozhodovat grónský lid,“ uvádí se v pátečním prohlášení.
Americký prezident Donald Trump dal jasně najevo, že chce ostrov obývaný zhruba 60 tisíc lidí dostat pod kontrolu USA. Zdůraznil jeho strategický význam a nedávnou velkou přítomnost ruských a čínských lodí v regionu.
Trumpova prohlášení jsou obzvláště znepokojivá, protože nevyloučil použití vojenské a ekonomické síly k získání kontroly nad Grónskem, připomněla DPA.