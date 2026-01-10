Nechceme být Američany, chceme být Gróňany, říkají šéfové grónských stran

Autor: ,
  7:25
Nechceme být Američany, nechceme být Dány, chceme být Gróňany, uvedli ve společném prohlášení předsedové pěti stran zastoupených v grónském parlamentu Inatsisartutu. Požadují v něm také, aby Spojené státy, které vyjadřují přání připojit arktický ostrov patřící Dánsku k USA, přestaly jejich zemí pohrdat. Informuje o tom agentura DPA.
V Nuuku, hlavním městě Grónska, žije zhruba 19 tisíc obyvatel. (7. března 2025)

V Nuuku, hlavním městě Grónska, žije zhruba 19 tisíc obyvatel. (7. března 2025) | foto: AP

Kusy ledu se pohybují po moři u ostrova Qoornoq, nedaleko města Nuuk v Grónsku....
Žena se svými psy na pláži v Nuuku v Grónsku. (3. března 2025)
Žena kráčí po hřbitově pokrytém sněhem při západu slunce ve městě Nuuk v...
Dánská premiérka Mette Frederiksenová s grónským premiérem Jensem-Frederikem...
16 fotografií

„O budoucnosti Grónska musí rozhodovat grónský lid,“ uvádí se v pátečním prohlášení.

Americký prezident Donald Trump dal jasně najevo, že chce ostrov obývaný zhruba 60 tisíc lidí dostat pod kontrolu USA. Zdůraznil jeho strategický význam a nedávnou velkou přítomnost ruských a čínských lodí v regionu.

Sto tisíc dolarů na hlavu a pacifický scénář. Trump piluje plán, jak koupit Grónsko

Trumpova prohlášení jsou obzvláště znepokojivá, protože nevyloučil použití vojenské a ekonomické síly k získání kontroly nad Grónskem, připomněla DPA.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (2. ledna 2026)

Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...

Sníh se dál sype na Česko. Problémy jsou v dopravě, v Praze hrozí zpoždění

Sledujeme online
Ranní sněžení v Praze. Zličín. (10. ledna 2026)

Sněžení v některých místech Prahy i v sobotu dál komplikují dopravu. Autobusy mohou kvůli sněhu na silnicích nabírat zpoždění, případně některé linky nezajíždějí na všechny své zastávky. Kvůli zaváté...

10. ledna 2026  8:37

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz. Uzavřeli hlavní silnici

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz a uzavřeli silnici....

V Trutnově v Polské ulici v noci na sobotu hořela neobývaná budova, nikomu se nic nestalo. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř, nasadili i výškovou techniku. Hasičům komplikoval...

10. ledna 2026  8:07

Kvůli masivním útokům na Kyjev se v pondělí mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN

Sledujeme online
Dům zasažený ruským dronovým útokem. (9. ledna 2026)

Kvůli nejnovějším masivním ruským leteckým útokům na Kyjev, které město částečně připravily o vytápění, se v pondělí mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. Podle agentury AFP to vyplývá z upraveného...

10. ledna 2026  7:43

Nechceme být Američany, chceme být Gróňany, říkají šéfové grónských stran

V Nuuku, hlavním městě Grónska, žije zhruba 19 tisíc obyvatel. (7. března 2025)

Nechceme být Američany, nechceme být Dány, chceme být Gróňany, uvedli ve společném prohlášení předsedové pěti stran zastoupených v grónském parlamentu Inatsisartutu. Požadují v něm také, aby Spojené...

10. ledna 2026  7:25

Zelenskyj s USA vyjednává možnou dohodu o volném obchodu, uvedla agentura

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjednává se Spojenými státy možnou dohodu o volném obchodu. Měla by pomoct zotavení Ukrajiny po válce. Prezident země, která se už téměř čtyři roky brání...

10. ledna 2026  7:16

Severní Korea tvrdí, že její vzdušný prostor narušil jihokorejský dron

Severokorejské vojenské strážní stanoviště (nahoře) a jihokorejské vojenské...

Severní Korea tvrdí, že její vzdušný prostor narušil 4. ledna jihokorejský dron. Severokorejská státní agentura KCNA napsala s odvoláním na mluvčího severokorejské armády, že bezpilotní letoun byl v...

10. ledna 2026  7:09

Stažená topení a vzletné věty. Firmy poprvé chystají povinné zelené reporty

Premium
Sázení stromů díky Starbucks

Řada velkých firem letos poprvé spolu s výkazem ztrát a zisků bude vydávat takzvané ESG reporty. To znamená, že nově vytvořená oddělení nebo externí poradci tak v současnosti počítají, kolik procent...

10. ledna 2026

Když není čím topit, plast chytne vždycky. Výzkum odhalil skrytý ekologický problém

Syrská žena zapaluje kamna, ve kterých hoří plastové láhve, protože nemá peníze...

Spalování plastového odpadu v rozvojových zemích je mnohem rozšířenější, než se dosud předpokládalo, ukázala nová studie zveřejněná v časopise Nature Communication. Domácnosti materiál využívají k...

10. ledna 2026

150 Kč navíc už nikoho nezajímá. Íránská vláda ajatolláhů může padnout co nevidět

Premium
Teherán hoří. Demonstranti zapalují auta v divokém protirežimním protestu v...

Krize se stupňuje, ajatolláhové čelí dvojímu ohni – doma se jim lidé bouří a Trump zvyšuje hlas. Sázkové kanceláře už nabízejí kurzy na to, za jak dlouho to zpanštělí vůdci Íránu zabalí. Možná ještě...

10. ledna 2026

Kdo zabil kmotra Mrázka. Seriál iDNES.cz přináší nové detaily vraždy krále podsvětí

Premium
Dům v Durychově ulici čp 101 v Praze 4. Místo, kde byl zasažen smrtelným...

Mrzlo. Ze dveří zámečku na pražské Lhotce vyšel ve středu 25. ledna 2006 v osm hodin večer kmotr podsvětí František Mrázek. Měl svůj rituál: podíval se v kanceláři na zprávy a po nich zamířil domů....

10. ledna 2026

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

O ropě ve Venezuele rozhodneme my, dostali jsme 30 milionů barelů, řekl Trump

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

O tom, kdo bude těžit ropu ve Venezuele, rozhodnou Spojené státy. Na začátku jednání se skupinou vysokých manažerů ropných firem to dnes večer SEČ řekl americký prezident Donald Trump. Podle něj...

9. ledna 2026  21:31,  aktualizováno  22:45

Už se ví, kdo zabil řidičku v Minneapolisu. Kolují nové záběry, protesty neutichají

Střelbu agentů ICE v Minneapolisu zachytili lidé z několika úhlů

Federálním imigračním agentem, který ve středu v Minneapolisu zastřelil místní řidičku, je třiačtyřicetiletý Jonathan Ross. Jméno agenta se objevilo v médiích poté, co ministryně vnitřní bezpečnosti...

9. ledna 2026  13:56,  aktualizováno  22:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.