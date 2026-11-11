Biden ve své chystané autobiografii podle portál The Atlantic popisuje, jak se s Trumpem setkal po jeho vítězství ve volbách, aby s ním probral předání úřadu. „Trump byl okamžitě hovorný a překvapil mě tak přátelským tónem, až jsem si myslel, že si ze mě střílí. Hraničilo to až s podlézáním,“ uvedl.
„Víš, Joe, nebýt politiky, myslím, že bychom byli dobří přátelé,“ řekl mu Trump. Biden přiznává, že byl příliš ohromený, než aby reagoval. „Ano, nebýt politiky, trávili bychom spolu všechen čas na golfu,“ pokračoval Trump.
Současný šéf Bílého domu svému předchůdci sdělil, že jeho výsledky v tvorbě pracovních míst byly „mimořádné“. Trump též zdůraznil, že se mu ulevilo, když proti němu nemusel kandidovat a místo toho se střetl s Kamalou Harrisovou.
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„Úplně jsem nechápal, proč mi tak maže med kolem huby, a tak jsem jeho poklony utnul, abychom mohli přejít k věci,“ dodal exprezident.
Trump opakovaně kritizoval Bidena jako „nejhoršího prezidenta“, kterého USA kdy měly. Obviňoval ho ze špatné ekonomické situace a vysmíval se jeho mentálnímu stavu, přičemž naznačoval, že místo Bidena podepisuje dokumenty automatické pero. Trump na svém předchůdci nenechává nit suchou ani po návratu do Bílého domu a neustále mu přisuzuje všechny problémy Ameriky.
Trumpův dopis
Biden též prozradil, že Trump ho velebil i v dopisu, který mu zanechal v roce 2021 poté, co prohrál volby. Exprezident již dříve bez podrobností uvedl, že současný šéf Bílého domu mu nechal vřelý dopis.
„Nyní máte příležitost vybrat si své místo v historii a já vím, že zůstanete věrni sami sobě a americkému lidu. Přišlo a odešlo mnoho prezidentů, kteří jednoduše vládli jako republikáni nebo demokraté. Do velké míry historii nezměnili, byli jen unášeni jejím neúprosným proudem. Vám se to nestane, protože vím, jak moc milujete americký lid,“ napsal Trump.
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Prezident přitom opakovaně zpochybňoval výsledky voleb a tvrdil, že došlo k jejich zfalšování. Navzdory tradici se ani nezúčastnil inaugurace svého nástupce. Trumpovo ujišťování, že on je skutečným vítězem, vedlo až k násilnému průniku jeho fanatických příznivců do Kapitolu 6. ledna 2021. A Biden tento incident nehodlá Trumpovi odpustit.
„To, co Trump udělal 6. ledna 2021, by nemělo být nikdy zapomenuto,“ napsal Biden. „Mělo by ho to provázet až do hrobu.“
„Joe Biden měl dbát moudrých slov prezidenta, místo toho se však pokusil zničit tuto zemi a zneužít systém spravedlnosti proti svým politickým oponentům,“ reagoval ředitel komunikace Bílého domu Steven Cheung. „Biden je ostudou a v Americe je bez něj jako bez prezidenta lépe.“