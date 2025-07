Nebudeme hlasovací automat, odpověděl na Fialův dopis pro Fica slovenský ministr

„Ochrana našich národních zájmů má pro mě, jakož i pro naší vládu, přednost před politickými dopisy z Prahy,“ napsal na sociální síti Takáč, který je také ministrem zemědělství.

Slovensko podmiňuje svůj souhlas s dalším balíčkem sankcí EU proti Moskvě za její pokračující agresi vůči Ukrajině vyřešením svých obav například ohledně budoucích dodávek plynu.

Fico o víkendu řekl, že dohodu ve věci požadavků Bratislavy k plánu postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz ruského plynu do EU chce do úterý, na kdy je naplánována schůzka ministrů zahraničí zemí EU. Fico tvrdil, že vůči samotnému 18. souboru sankcí vůči Moskvě, který cílí hlavně na energetický a bankovní sektor, výhrady nemá.

Zatímco ke schválení sankcí je potřebný jednomyslný souhlas členských zemí evropského bloku, o opatřeních ohledně ukončení dovozu ruského plynu do EU se hlasuje takzvanou kvalifikovanou většinou. Bude tak možné přehlasovat Slovensko a rovněž Maďarsko, které v této záležitosti zastávají podobný postoj.