Americký farmář si nožíkem uřízl nohu. Vyprostil se díky tomu z dopravníku

„Vkročil jsem rovnou do té zatracené věci,“ popsal farmář okamžik, kdy se mu končetina do přístroje zaklínila.

Na vině prý bylo to, že po zimě musel odstranit část bezpečnostního krytu na konci dopravníku, aby se s ním dalo pracovat. „Zachytilo mě to. Pamatuju se, jak jsem viděl, že se to rozjíždí, a říkal jsem si: ‚Tohle není dobrý.‘“ dodal muž.

Kaser 26. dubna obilí do dopravníku, který slouží k přesunu zrní do sila, nakládal sám. Podle ABC News nebyl kolem nikdo, na koho by mohl zakřičet o pomoc. K tomu navíc nemohl najít mobil. Farmář tak musel sledovat, jak mu šroubovice uvnitř vtahuje nohu a trhá nejdříve kůži a následně i svaly.

„Už jsem to chtěl vzdát. Pomyslel jsem si: ‚Co se stane, stane se. Když mě to vcucne úplně, bude po všem.‘ Ale pak jsem si najednou vzpomněl na svůj kapesní nožík,“ líčil Kaser.

Za pomoci nožíku s čepelí dlouhou asi osm centimetrů se nakonec vysvobodil. Řekl, že si nevybavuje žádnou velkou bolest, ani si nevšiml významnějšího množství krve.



Ani poté však nebylo nebezpečí zcela zažehnáno. Aby si přivolal pomoc, musel se Kaser bez uříznutého pravého chodidla doplazit do asi padesát metrů vzdálené kůlny, kterou používá jako kancelář.

Zavolal jednomu ze svých synů, který pak kontaktoval záchranáře. Zdravotnický vrtulník jej později převezl do nemocnice v Lincolnu, tedy hlavního města státu Nebraska.

Domů se farmář vrátil teprve minulý pátek a nyní čeká na výrobu umělé končetiny. V nemocnici prý viděl lidi, kteří na tom byli mnohem hůř. „Oni jsou na vozíčku a nedostanou se z něj. Vždycky to může být horší. Já dostanu šanci být skoro úplně normální,“ řekl ABC News.