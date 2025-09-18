Neuvěřitelných 310 kilogramů vážící Baris Yildirim byl kvůli své morbidní váze dlouhodobě upoután na lůžko ve svém bytě.
Ve snaze zatočit s obezitou a snížit zdravotní rizika podstoupil v červenci operaci, při které mu lékaři odebrali část žaludku. Jen pár měsíců po propuštění z nemocnice v Denizli však devětačtyřicetiletý muž zemřel na infarkt.
Pro pracovníky místních technických služeb nebylo možné dostat tělo z bytu jinak než oknem, za použití stěhovacího výtahu.
Tělo bylo následně převezeno do márnice státní nemocnice v Nazilli a po odpoledních modlitbách ještě ten den pochováno na místním hřbitově.