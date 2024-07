VIDEO: „Bylo to jako zemětřesení.“ V Neapoli se zřítil balkon, dva lidé zemřeli

Incident se stal v pondělí večer okolo 22:30 v komplexu obytných budov Vela Celeste ve čtvrti Scampia.

„Byli jsme na večeři, kvůli horku jsme otevřeli dveře. Najednou jsme uslyšeli velmi hlasitý rachot, jako zemětřesení. Následně hlasitý zvuk, jako když spadne železné lešení nebo praskne vodovodní potrubí,“ popsal jeden z místních serveru Pamfleti.

Mezi obětmi je 29letý muž, který zahynul přímo na místě, a 35letá žena. Ta zemřela po příjezdu do nemocnice. Dalších třináct lidí bylo zraněno, z toho sedm dětí ve věku od dvou do osmi let. Utrpěly zlomeniny, poranění hlavy a pohmožděniny.

Celá oblast byla podle listu NapoliToday evakuována. V úterý ráno pak začaly kontroly zbylých balkonů.