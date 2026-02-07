Máš všechno, ruce, nohy? Dojatá matka syna pohřbila, teď se vrátil ze zajetí

Z ruského zajetí se tento týden vrátil také ukrajinský voják Nazar Daleckyj, o němž si jeho rodina myslela, že padl. Dokonce pochovala ostatky, které měly být podle testů DNA jeho. Napsala to stanice BBC News na svém webu, kde zveřejnila video, na němž je vidět, jak s vojákem po jeho propuštění mluví jeho matka Natalija. Jak mohlo dojít k záměně ostatků, se nyní podle stanice vyšetřuje.

Celý příběh Nazarova návratu z hrobu je mimořádný, zvláště ve válčící zemi, kde jsou dobré zprávy vzácné, píše BBC.

Daleckyj se zapojil do boje poté, co Rusko v únoru 2022 zahájilo celoplošnou invazi do země. Tehdy dvaačtyřicetiletý muž měl podle britské stanice zkušenosti, protože bojoval už v roce 2014, kdy na východě Ukrajiny vypuklo povstání Moskvou podporovaných separatistů a ozbrojený konflikt.

V květnu 2022 Daleckyj zmizel. Jeho matce pak zavolal rusky hovořící muž a řekl, že syn byl zajat, ale vše bude v pořádku. Nic dalšího záhadný hlas neřekl, popsala BBC s tím, že rodina nevěděla, zda muži věřit. Oficiální zprávy neměla.

O rok později Daleckého matka dostala informace, že v márnici na jihovýchodě Ukrajiny bylo na základě vzorků DNA, které poskytla, identifikováno tělo. „Bylo silně spálené... Když začali prohlížet seznamy pohřešovaných vojáků, data se shodovala. Tělo identifikovali jako Nazara,“ popsala jeho sestřenice Roksolana.

Rusové a Ukrajinci provedli velkou výměnu zajatců. Zelenskyj ohlásil další jednání

Rodina tedy tělo pohřbila a truchlila, uvádí BBC a dodává, že loni v září příbuzní Daleckého zažili šok. Jeden z ukrajinských vojáků propuštěných z ruského zajetí jim zavolal a řekl, že Nazar žije, viděl ho ve vězení. „Bylo těžké tomu uvěřit,“ uvedla Roksolana. Bez důkazů si rodina nebyla jistá.

Tento týden Daleckyj rodině zatelefonoval, vyčerpaný a zesláblý. Ale z ukrajinského území. Ve čtvrtek se po pěti měsících odehrála další výměna vězňů s Ruskem a na Ukrajinu se vrátilo 157 zajatců.

Ve válce padlo kolem 55 tisíc ukrajinských vojáků, řada se pohřešuje, uvedl Zelenskyj

„Nazarku, synku zlatý,“ říká viditelně rozrušená Daleckého matka do telefonu na záběrech zveřejněných BBC. „Čekala jsem na tebe tak dlouho... Máš všechno, ruce, nohy?“ ptala se poté. „To je dobře... Bože,“ reagovala s pláčem zřejmě na synovu odpověď. „Nemůžeš dlouho mluvit, že?“ pokračovala Daleckého matka a než se se synem rozloučila, řekla mu, že ho má strašně ráda.

„Bylo to tak zvláštní, protože můj syn zemřel, pohřbila jsem ho, a teď (slyším) jeho hlas. Dokážete si představit emoce matky? Štěstí. Obrovské štěstí. Nedokázala jsem zadržet slzy,“ řekla později podle BBC Natalija.

Oficiálně je na Ukrajině, která se brání ruské vojenské agresi, pohřešováno asi 70 000 lidí, vesměs pravděpodobně vojáků. Někteří padli na bojišti, ale mnoho z nich se dostalo do zajetí a pro jejich rodiny bude příběh Nazara Daleckého jiskrou naděje, podotkla BBC.

