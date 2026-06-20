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Eskalující spor o ocenění mezi Polskem a Ukrajinou těší Putina, míní Tusk

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  10:57
Po pátečním rozhodnutí polského prezidenta Karola Nawrockého odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání se polská ocenění rozhodli vrátit také šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov a ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasyl Bodnar.
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Jádrem sporu je Zelenského dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). To vyvolalo v Polsku pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků.

Polský premiér Donald Tusk ještě v noci na síti X napsal, že spor mezi Polskem a Ukrajinou těší ruského prezidenta Vladimira Putina a šokuje spojence. „Úkolem prezidentů Zelenského a Nawrockého je uklidnit emoce, nikoli vyvolávat napětí. Frontová linie je jinde,“ uvedl Tusk.

Nawrocki odebral Zelenskému Řád bílé orlice kvůli sporu o nacionalisty

„Nemůžeme zapomínat na naši historii, nemůžeme se vzdát naší paměti a nemůžeme se zříci důstojnosti našich obětí,“ prohlásil v pátek Nawrocki, když o rozhodnutí odebrat Zelenskému Řád bílé orlice informoval veřejnost. Ukrajinský prezident vyznamenání v roce 2023 obdržel od tehdejší hlavy polského státu Andrzeje Dudy.

Bez podpisu Tuska je rozhodnutí neplatné

Nawrockého rozhodnutí musí kontrasignovat premiér, bez jehož podpisu platit nebude. Tusk již dříve oba prezidenty vyzval, aby přistoupili k upřímnému dialogu, neboť spolupráce obou zemí je společným zájmem.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v pátek uvedl, že rozhodnutí Nawrockého je strategickou chybou a neuctivostí, z čehož bude mít užitek jen Moskva. Poznamenal, že v brzké době vrátí Řád za zásluhy Polské republiky, který obdržel v roce 2022 a který si za nynější situace nemůže nechat.

Řád za zásluhy Polské republiky chce nyní vrátit i Budanov. Ten toto vysoké polské vyznamenání ve třídě důstojnického kříže obdržel v roce 2024.

Zelenskyj dal jednotce jméno po nacionalistech. Poláci zuří, Nawrocki mu chce vzít řád

„Ukrajina neříká žádné zemi, jak učit svou historii. Proto si také vyhrazujeme právo na naši národní paměť a důstojnost,“ uvedl Budanov. Ten se podivil nad tím, že Řád bílé orlice dosud nebyl odebrán někdejšímu italskému fašistickému diktátorovi Benitu Mussolinimu, který byl spojencem vůdce nacistického Německa Adolfa Hitlera.

Ukrajinský velvyslanec Bodnar na síti Facebook napsal, že chápe polské emoce, ale nemůže souhlasit s tím, aby Zelenskyj jako přítel Polska a prezident země, která brání Evropu před ruským agresorem, byl zbaven nejvyššího polského řádu. Dodal, že za takových okolností je nucen vrátit Řád za zásluhy Polské republiky, který ve třídě rytířského kříže obdržel.

Polsko patří od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 k největším podporovatelům Kyjeva. Vzájemné vztahy nicméně zatěžují některé historické události, zejména takzvaný volyňský masakr z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili 50 až 100 tisíc Poláků včetně žen a dětí.

Oběťmi se na Volyni na západě Ukrajiny v menší míře stali i místní Rusové, Židé, Arméni a Češi. Ukrajinští historici naopak připomínají masakry civilistů při odvetných akcích polské Zemské armády proti ukrajinským vesnicím, při kterých podle odhadů zahynulo až 20 tisíc Ukrajinců.

5. dubna 2023
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