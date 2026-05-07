Polský prezident chce referendum o Green Dealu. Lidé mají právo rozhodnout se, tvrdí

Nawrocki navrhuje, aby se referendum konalo 27. září a voliči v něm odpovídali na otázku, zda jsou „pro realizaci unijní klimatické politiky, které vedla k růstu životních nákladů, cen energií i vyšším nákladům na podnikání a zemědělskou činnost“.
Polský prezident zdůraznil, že jím navrhované referendum „není proti ochraně životního prostředí nebo našemu členství ve sjednocené Evropě“. Poláci podle něj mají právo rozhodnout o tempu změn, jejich rozsahu i nákladech na ně. „Je to rozhodnutí pro budoucnost, pro normálnost a hlavně je to výraz práva na svobodné a suverénní rozhodování o vlastním osudu,“ prohlásil Nawrocki.
Deník Rzeczpospolita připomíná, že Nawrocki Green Deal kritizoval už během loňské kampaně před prezidentskými volbami, kdy o něm mluvil jako o „ekologickém šílenství“ a sliboval k němu referendum. V době boje o voličské hlasy opatrně podporoval rozvoj využívání energie z obnovitelných zdrojů a s mnohem větším nadšením mluvil o polském uhlí, které označil za „černé zlato“. Rozvoj Polska si nedokáže představit bez jaderných elektráren.
Ministryně životního prostředí Paulina Hennigová-Klosková v reakci na plány Nawrockého na sociální síti X napsala, že „nezmění klimatickou politiku Evropy. Nepřispějí k posilování odolnosti Polska vůči změně klimatu, neobnoví vodní zdroje“. Návrh vypsat referendum označila za „politickou ztrátu paměti“, protože EU se na dlouhodobých klimatických cílech shodla v době, kdy byla v Polsku u moci vláda nyní opoziční strany Právo a spravedlnost, jejímž je Nawrocki blízkým spojencem.