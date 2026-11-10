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USA přišly s „kartografickým trikem“, aby Putinovi na Donbase zařídily vítězství

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  18:23
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Jared Kushner, ministr zahraničních věcí Spojených arabských emirátů šejk...

Jared Kushner, ministr zahraničních věcí Spojených arabských emirátů šejk Abdulláh bin Zájid Ál Nahján, zvláštní vyslanec Spojených států Steve Witkoff a generál amerického letectva Alexus Grynkewich. (10. listopadu 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na...
Jared Kushner a ministr zahraničních věcí Spojených arabských emirátů šejk...
Ruský prezident Vladimir Putin řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich...
Americký prezident Donald Trump (2026)
53 fotografií
Američtí vyjednavači navrhli překreslení hranic ukrajinské Doněcké a Luhanské oblasti. Ruský prezident Vladimir Putin by tak mohl na papíře prohlásit, že Rusko plně ovládá Donbas, aniž by muselo už usilovat o města kontrolovaná Ukrajinou, informoval časopis The Economist.

Podle listu byla myšlenka založená na kartografickém triku, který by ušetřil Ukrajinu od nutnosti fyzicky se vzdát klíčových opevněných měst, která v současné době brání její armáda.

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Američtí vyslanci už zřejmě nevědí, čím by ruského prezidenta přiměli k podpisu mírové dohody, komentoval nápad web The New Voice of Ukraine. Kromě zmíněné správní reorganizace nyní naznačili také možnost obnovení přístupu ruských fosilních paliv na evropské energetické trhy.

Takový ústupek je však v přímém rozporu s nedávno přijatými právními předpisy Evropské unie v oblasti energetické bezpečnosti, které si kladou za cíl prosadit trvalé embargo na ruské uhlovodíky.

Ukrajina i její klíčoví evropští partneři se proti tomuto návrhu důrazně ohradili. „S něčím takovým nikdy nebudeme souhlasit, dokud bude válka pokračovat,“ řekl vysoce postavený ukrajinský představitel.

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Američtí vyjednavači tvrdí, že by Putin mohl přijmout dvoustranné závazky Spojených států. Ty by vycházely z článku 4 nebo 5 Severoatlantické smlouvy (NATO).

Článek 4 stanoví povinnost spojenců neprodleně konzultovat situaci v případě bezprostředního ohrožení bezpečnosti některého z nich, zatímco článek 5 zavazuje signatářské státy ke kolektivní obraně v případě ozbrojeného napadení.

Jared Kushner, ministr zahraničních věcí Spojených arabských emirátů šejk Abdulláh bin Zájid Ál Nahján, zvláštní vyslanec Spojených států Steve Witkoff a generál amerického letectva Alexus Grynkewich. (10. listopadu 2026)
Americký prezident Donald Trump vítá ruského diktátora Vladimira Putina na vojenské základně v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
Jared Kushner a ministr zahraničních věcí Spojených arabských emirátů šejk Abdulláh bin Zájid Ál Nahján se účastní trojstranných jednání mezi delegacemi Spojených států, Ruska a Ukrajiny. (10. listopadu 2026)
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53 fotografií

Ukrajinští představitelé však vyjadřují hlubokou skepsi, zda by americký prezident Donald Trump skutečně dodržel a prosazoval jakýkoli takový závazek v oblasti obrany, uvedl The Economist.

Moskva naopak nijak nenaznačuje, že by souhlasila s rozmístěním mnohonárodních mírových nebo bezpečnostních sil na území Ukrajiny.

Kreml rovněž neustoupil od svých maximalistických ultimát. Podle nich má Kyjev ústavně zakotvit neutralitu země a výrazně snížit početní stav ukrajinských ozbrojených sil v době míru.

Ukrajinští a evropští představitelé se stále více obávají, že Washington svým požadavkem zahrnout do jednání také širší evropskou bezpečnostní architekturu poskytne Moskvě další diplomatické páky k tomu, aby oddalovala a zmařila dosažení okamžitého příměří.

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Jednání v Abú Zabí a Lavrovův výsměch

Ve Spojených arabských emirátech v úterý začaly dvoudenní americko-rusko-ukrajinská jednání o ukončení války.

Ukrajinský vyjednavač a šéf civilní rozvědky Rustem Umerov informoval o úvodní schůzce se zástupci Británie, Francie, Německa, Itálie, NATO a Evropské komise.

Hlavní část rozhovorů v metropoli je třístranná, tedy mezi Ukrajinci a Rusy za zprostředkování Američanů. Moskva v pondělí uvedla, že se jednání nebudou přímo účastnit představitelé evropských zemí.

„Co se týče účasti Evropanů, tak letěli do Abú Zabí, aby si tam seděli v hotelu,“ řekl k tomu ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. A dodal: „Aby si dobili energii a zaměřili se na udržitelný mír.“

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Zástupci Ukrajiny, Ruska a USA při úterních jednáních v Abú Zabí diskutovali o výměnách zajatců a návratu ukrajinských dětí do vlasti, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při návštěvě Dánska.

Oznámil, že kromě humanitárních problémů strany diskutovaly také o bezpečnostních zárukách.

Později Zelenskyj na platformě X napsal, že prioritou pro další humanitární kroky je propuštění zajatců. Třístranný formát označil za konstruktivní. Vyjednavači podle něj diskutovali o dlouhodobých bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, které zajistí, aby válka po uzavření míru opět nezačala. Okrajově probrali také nutnost deeskalace.

Trilaterální jednání o válce na Ukrajině začalo v Abú Zabí v úterý a má pokračovat ve středu.

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