ANALÝZA: Návod AfD, jak v Německu převzít moc. Může se opakovat převrat roku 1933?

S rostoucími úspěchy AfD se v médiích a sociálních sítích neustále vrací historické varování, zda nehrozí Německu návrat do temných časů výmarského kolapsu. Jaké je tedy srovnání s rokem 1933?
Nástup nacistů k moci doprovázelo masové násilí paramilitárních jednotek SA. Převzetí absolutní moci Adolfem Hitlerem umožnilo zneužití článku 48 tehdejší ústavy, který prezidentovi dovoloval vládnout pomocí nouzových dekretů a suspendovat základní občanská práva.
Ústavní architektura moderního Německa zůstává pořád jednou z nejpropracovanějších právních jistot na světě.