Navalná se střetla s Ukrajinci. Chtěli ji přehlušit sirénou varující před nálety

Připomněli jí tak, co prožívají obyvatelé Kyjeva a dalších velkých ukrajinských měst, když se musejí ukrýt před ruskými vzdušnými útoky.

Ukrajinští vývojáři toho docílili díky aplikaci Air Raid. Když takto nasadili naráz hned celou řadu mobilů, přeslechnout se to už nedalo.

Podle ukrajinské mutace BBC aktivisté také provolávali: „Stop Rusku“ a „Stop válce.“ Očití svědci zároveň pro ukrajinská média uvedli, že mnoho zahraničních účastníků bylo v šoku, po zvuku sirén byli zmatení a nechápali, co se děje.

Yulia Navalnaya @yulia_navalnaya Сегодня я выступала в Лиссабоне на огромной технологической конференции Web Summit.



Мое выступление было посвящено тому, как западные технологические компании часто помогают диктаторам, слепо следуя безумным репрессивным законам, которые диктаторы устанавливают. И о том, что с… https://t.co/1PTvz3HQHg https://t.co/ggE4eoF1rP oblíbit odpovědět

Překvapení neskrývala ani Navalná, která vyzvala svoje odpůrce, aby k ní přišli na pódium. Toho využila jedna z aktivistek a Navalné se napřímo zeptala, zda podporuje ruskou válku proti Ukrajině. Vdova po nejvýraznějším ruském opozičníkovi později na sociálních sítích uvedla, že byla v šoku a ženě nedokázala odpovědět. Až později se k tomu vyjádřila na platformě Telegram.

„Vážně? Na tohle se mě ptáte?... Bojuji proti Putinovu režimu a proti válce. Věřím, že to jsou vzájemně propojené věci,“ napsala Navalná a připomněla antiputinovský a protiválečný postoj svého zesnulého manžela.

„Máme jednoho společného nepřítele,“ řekla Navalná ještě během svého projevu. „Ukrajinci, nevytvářejte si nepřátele v ruské opozici. Jsme vaši přátelé,“ konstatovala.

Aktivisté však s výroky Navalné nesouhlasí a pro server Kyiv Post uvedli, že puštění sirén během projevu bylo pomstou za její alibismus, protože zpochybňuje dodávky zbraní na ukrajinskou obranu s tím, že zabíjejí i nevinné Rusy.

„Nikdy přímo neodsuzovala Rusko za invazi na Ukrajinu, místo toho pouze zopakovala, že je proti Putinovu režimu a hovořila o svém zesnulém manželovi. Nic víc,“ prohlásil jeden z aktivistů, který si přál zůstat v anonymitě.

Navaleného manžela, nejznámějšího kritika Kremlu, ruské úřady zadržely v lednu 2021, kdy se do vlasti vrátil po vážné otravě. Když letos 16. února zemřel ve věku 47 let, v trestanecké kolonii na Sibiři si odpykával mimo jiné 19letý trest za extremismus. Podle úřadů zemřel poté, co se mu udělalo náhle zle po návratu z procházky.

Navalného okolí i někteří světoví státníci tvrdí, že za úmrtím opozičníka stojí – ať přímo či nepřímo – režim ruského prezidenta Vladimira Putina. Kreml popřel, že se na smrti Navalného podílel stát. Americké tajné služby podle dubnové zprávy listu The Wall Street Journal dospěly k závěru, že Putin pravděpodobně přímo nenařídil Navalného zabít.

Sama Navalná se po smrti manžela nijak netají vysokými politickými ambicemi. V říjnu tohoto roku například oznámila, že až přijde čas, oznámí svou kandidaturu na ruskou prezidentku. A to tehdy, až skončí éra diktátora Vladimira Putina. Navalná to uvedla v rozhovoru pro britskou stanici BBC. Nyní by po vstupu na ruské území byla zatčena.

1. března 2024