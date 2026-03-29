Můj kamarád jednou vtipkoval, že jsem se s ‚šikmýma očima‘ už narodila, takže u mě je zájem jasný. Co ale stojí za tím, že se dnes čím dál více lidí o Čínu zajímá i navzdory všem negativním nálepkám, které si tato země nese?
Čínské babičky a dědečkové cvičí na hrazdách v městských parcích, potom si sednou ke kamennému stolu ke hře mahjong a popíjejí zelený čaj, zatímco naši prarodiče mají problémy s chůzí, většinu času prosedí sami u televize a vrcholem jejich dne je nákup v supermarketu ve slevách.