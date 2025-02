Kdo bude bránit Evropu před Ruskem? Němci nestíhají zbrojit, Britům chybí lidi

Nová Trumpova administrativa očekává, že odpovědnost za dlouhodobou bezpečnost Ukrajiny převezmou evropští členové aliance. Bílý dům se mezitím soustředí spíše na roztržku s Čínou, píše britský deník Daily Mail.

V současnosti plní 23 ze 32 zemí NATO dohodnutý cíl – vydávat na obranu alespoň 2 % svého HDP. Trump ale navrhl, aby se tato částka zvýšila, a to na 5 %, zatímco jeho viceprezident J. D. Vance tento týden zopakoval očekávání, že evropští členové NATO budou řídit svou vlastní bezpečnost bez amerického ochranného štítu.

Stanovení takto vysokých cílů na výdaje v oblasti obrany podle Boltona ukazuje, že Trump klade předběžné podmínky, které ospravedlní vystoupení z NATO. „Za rok, až k tomu nedojde, bude moci Trump říci: NATO je stejně bezcenné, jak jsem vždycky říkal. Vystupuji,“ řekl Bolton v rozhovoru pro televizi LBC a dodal: „Až odejdeme, budeme vám chybět!“

Jeho slova zazněla v době, kdy Trump dlouze telefonicky jednal s Putinem o řešení války na Ukrajině. Dohoda o příměří pravděpodobně ponechá části Ukrajiny pod ruskou kontrolou a západní mírové jednotky budou mít za úkol hlídat kontaktní linii.

Pro Kyjev bylo naznačení této dohody tvrdou ránou. Přestože by alespoň dočasně zastavila krveprolití, pro Moskvu by šlo o krátkodobou výhru. Děsivou otázku to vyvolává pro celou Evropu – co když se její mírové jednotky stanou terčem a Aliance bude přímo zatažena do války, a to bez podpory nejmohutnější vojenské síly na světě jako spojence?

Rozpočet aliance

Všech 32 zemí aliance má společný vojenský rozpočet, který přesahuje 1 bilion dolarů. Také přes tři miliony aktivních příslušníků, další tři miliony příslušníků záloh a více než 700 000 vojáků v polovojenských jednotkách.

Kromě živé síly mají země NATO ve svých arzenálech také přes 14 000 tanků a další desítky tisíc bojových vozidel, 21 000 vojenských letadel a téměř 2 000 námořních plavidel.

Když ale z bilance vyřadíme USA a Kanadu, představa rozsáhlého konfliktu mezi Ruskem a Evropou děsí i ty nejzkušenější stratégy, píše Daily Mail. Evropské státy Aliance nad Ruskem ale skoro ve všech kategoriích stále vedou – kromě počtu obrněných pozemních vozidel a samozřejmě jaderných zbraní.

Takové agresi, jakou Rusko vyvinulo na Ukrajině, síly NATO však nikdy nečelily. Navzdory rozsáhlým vojenským cvičením tak nejsou skutečně vyzkoušené v boji. Naopak Rusko prokázalo ochotu obětovat stovky tisíc vojáků i schopnost čerpat zálohy a v krátkém čase je přesunout na frontu.

Rusko nepotřebuje aplikovat brannou povinnost

Ukrajina zavedla brannou povinnost téměř okamžitě po ruské invazi v únoru 2022 a v poslední době se objevují zprávy o tom, že ukrajinské gangy násilně loví muže vojenského věku.

Rusko ale nepotřebuje využívat brannou povinnost a v boji na Ukrajině se opírá o svou rozsáhlou komunitu veteránů a dobrovolníků. V Rusku jsou všichni muži ve věku od 18 do 30 let povinni vykonat jednoroční státní službu, přičemž vojenského věku tam dosáhne každoročně více než milion lidí. To znamená, že pokud by se Rusko střetlo na bojišti s NATO, mělo by v záloze velké množství vycvičených bojovníků.

NATO postupuje rozdílně. V osmi zemích v blízkosti Ruska udržuje mnohonárodní bojové skupiny, a to konkrétně v Rumunsku, na Slovensku, v Bulharsku, Maďarsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku. Tyto jednotky ale tvoří základ „odstrašujícího a obranného postoje“ aliance. Mají sloužit jako první obranná linie při případné ruské invazi za hranicemi Ukrajiny, ne jako proaktivní síly v první linii připravené k nasazení.

A přestože celkový počet vojáků NATO přesahuje počet těch ruských, je nepravděpodobné, že by všichni členové aliance vyslali do boje větší množství vojáků, kdyby nebyla napadena přímo jejich země. Hrací pole mezi Ruskem a evropskými členy NATO proto najednou vypadá mnohem vyrovnaněji, což znamená, že konvenční konflikt by se mohl zvrhnout v dlouhou a krutou opotřebovací válku.

Generálporučík Alexander Sollfrank, šéf logistického velitelství NATO, loni uvedl, že bezpečnostní blok pracuje na tom, aby v případě takového konfliktu měl operační schopnosti pro odsun velkého počtu zraněných vojáků z frontové linie.

Německý generál přitom varoval, že na rozdíl od zkušeností spojenců v Afghánistánu a Iráku by v případě totální války s Ruskem NATO pravděpodobně utrpělo velké ztráty na obrovském bojišti.

Evakuace letadly by byla nebezpečná

Navíc ruské letectvo a jeho zásoby raket a střel znamenají, že lékařská evakuace pomocí letadel by byla příliš riskantní - což je faktor, který by mohl vojáky NATO donutit, aby k hromadnému odvozu raněných použili „nemocniční vlaky“. „Výzvou bude rychlé zajištění vysoce kvalitní péče o velké množství zraněných,“ řekl Sollfrank.

Mnoho evropských zemí proto pracuje na posílení svého vojenského průmyslu. Politici totiž bijí na poplach kvůli stavu připravenosti svých zemí na válku.

Očekává se, že Německo a Polsko budou patřit k zemím, které povedou evropské snahy o posílení kontinentální bezpečnosti. NATO je tak pověřilo poskytnutím většiny pozemních sil, které by jako první reagovaly na případný ruský útok na východním křídle aliance.

Polsko je již nyní ve výdajích na obranu daleko před svými evropskými protějšky a jeho prezident Andrzej Duda ve středu oznámil, že jeho země plánuje v letošním roce dále zvýšit výdaje na obranu až na 4,7 % HDP. Německá média v loňském roce odhalila, že v případě eskalace konfliktu na východě se země změní v nástupiště NATO.

Podle uniklého tisícistránkového dokumentu nazvaného „Operationsplan Deutschland“ by Německo údajně hostilo statisíce vojáků ze zemí NATO a sloužilo by jako logistické centrum pro posílání obrovského množství vojenského vybavení, potravin a léků na frontu. Podle letní zprávy časopisu Der Spiegel by mohlo Německo hostit až 800 000 vojáků z obranného bloku, kteří by se přesouvali na pozice dále na východě.

Německá armáda také instruuje firmy a civilisty, jak chránit klíčovou infrastrukturu a mobilizovat se, a připravuje se i na situaci, kdy Rusko rozšíří lety dronů, špionážní operace a sabotážní útoky po celé Evropě.

Berlín patří k největším mecenášům Ukrajiny a posílá velké množství vojenské a humanitární pomoci na posílení ozbrojených sil prezidenta Volodymyra Zelenského. Vojenští představitelé, zákonodárci a experti na obranu však tento týden uvedli, že bojová připravenost německé armády je nyní ve skutečnosti nižší než v době, kdy Rusko před téměř třemi lety napadlo Ukrajinu.

I kdyby nová vláda zvýšila výdaje na obranu, zůstane podle nich po léta ochromena, zejména kvůli nedostatku protivzdušné obrany, dělostřelectva a vojáků.

Připravenost německých sil klesla až o půlku

Vysílání zbraní, munice a vybavení na Ukrajinu, stejně jako urychlení vlastních cvičení Německa, si podle plukovníka a šéf německé asociace ozbrojených sil Andreje Wuestnera, vyžádalo vyčerpání dostupného vybavení. „Dohromady to znamená, že připravenost německých pozemních sil klesla přibližně na 50 %,“ řekl.

Kancléř Olaf Scholz po ruské invazi slíbil, že zrekonstruuje zchátralou německou armádu, ale o tři roky později se závazek poskytnout alianci NATO dvě divize, obvykle kolem 40 000 vojáků do roku 2025 a 2027, potýká s velkými komplikacemi.

Podrobnosti odhalené zdroji Daily Mail, z nichž některé hovořily pod podmínkou anonymity, podtrhují nejistou pozici Berlína v době, kdy Evropa čelí nové geopolitické éře za Trumpova prezidentství. Berlínu se nepodařilo do začátku letošního roku plně vybavit vojáky pro divizi NATO a v žádném případě nemá protivzdušnou obranu, která by je podporovala, uvedly zdroje. Jeho příslib divize NATO do roku 2027 je „daleko mimo naše možnosti“, uvedl vojenský zdroj.

Podle opozičního poslance Ingo Gaedechense, experta na obranu v rozpočtovém výboru parlamentu, je tato druhá divize vybavena pouze z 20 %. „I kdybychom nyní objednali všechno, nestihli bychom ji vybavit včas,“ řekl.

Průzkumy veřejného mínění naznačují, že po německých volbách 23. února povede novou vládu jeho strana křesťanských demokratů (CDU) v čele s kandidátem na kancléře Friedrichem Merzem.

Německá divize NATO, která měla být připravena letos, není plně akceschopná, protože jí po darech Ukrajině chybí 155mm houfnice - její hlavní zbraňový systém. Musela by kanibalizovat některé dělostřelecké kusy na náhradní díly, řekl agentuře Reuters vojenský a parlamentní zdroj.

Německo kvůli úsporám vyřadilo také tanky Gepard z výzbroje už v roce 2012 a jen pomalu je začíná nahrazovat, přičemž dodávky počáteční objednávky 19 tanků Rheinmetall Skyranger se očekávají v letech 2027 a 2028.

„Protivzdušnou obranu pro divizi 2025 nezprovozníme dříve než v roce 2029,“ upozornil vojenský zdroj.

Dotazník o připravenosti k boji

Vzhledem k tomu, že v roce 2011 byla pozastavena branná povinnost, potřebuje německá armáda také více záložníků. Scholzova vláda v listopadu zavedla zákon, který mladým mužům ukládá povinnost vyplnit dotazník o jejich připravenosti k boji, a cílem Berlína je nakonec dosáhnout počtu dalších 200 000 záložáků.

To by Německu umožnilo v případě války rychle rozšířit počet svých vojáků na zhruba 460 000, což je téměř dvojnásobek toho, co může shromáždit dnes.

„Vzhledem k počtu obětí, s nímž počítáme, vykrvácí Bundeswehr během několika měsíců,“ řekl poslanec CDU Roderich Kiesewetter, který byl dříve plukovníkem německých ozbrojených sil. S jakými ztrátami ale armáda počítá, odmítl prozradit.

Británie není připravena k boji

Tvrdé realitě ohledně připravenosti své armády čelí i Velká Británie. Ministr obrany John Healey v říjnu předložil zdrcující hodnocení ozbrojených sil, v němž prohlásil, že zkrátka „nejsou připraveny k boji“. Healey pokračoval, že problémy, kterým čelí armáda, námořnictvo a letectvo, jsou „daleko horší a daleko hlubší, než jsme si mysleli“.

Ozbrojené síly, zejména britská armáda a královské námořnictvo, byly v posledních letech postiženy personální krizí, která vedla ke zpochybnění jejich efektivity jako bojových sil.

Očekává se, že armáda bude mít v roce 2025 méně než 70 000 vycvičených vojáků. Námořní lodě jsou kvůli nedostatku námořníků pro jejich obsazení vázány podél břehů.

Generální tajemník NATO Mark Rutte již tlačí na evropské členy, včetně Británie, aby zvýšili výdaje v souladu s přáním USA. V reakci na požadavky Donalda Trumpa, aby Evropa platila za svou vlastní bezpečnost, Rutte uvedl, že členové, kteří se zavazují k platbě kolem 2 % HDP, by se spíše měli začít pohybovat nad třemi procenty.

Takové zvýšení investic do ozbrojených sil by britskou státní pokladnu stálo v průběhu tohoto parlamentu další desítky miliard liber. Očekává se také, že Británie bude požádána o poskytnutí 10 000 až 15 000 vojáků pro případné postkonfliktní ukrajinské stabilizační síly, což by podle odhadů stálo 3 až 4 miliardy liber ročně.

Británie v současné době vynakládá na obranu 2,3 procenta HDP, přičemž labouristé čelí výzvám, aby se tato částka zvýšila.