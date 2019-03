KOMENTÁŘ: Venku fouká. Ještěže v tom nejsme sami

16:14 , aktualizováno 16:14

Varšava (od zpravodaje MF DNES) - Na oslavách 20. výročí vstupu Česka do NATO v neděli pořádně foukalo. Tentokrát nejde o novinářskou nadsázku – ve Varšavě panovalo stejně nevlídné počasí jako u nás. K žádné újmě na majetku či na zdraví ale nedošlo. A to vojenským areálem ve čtvrti Wesoła zněly kulomety i děla. Ne že by Česku bezprostředně hrozil konflikt, bez spojenců se ale v dnešním světě neobejdeme.