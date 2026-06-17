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Česko loni nesplnilo závazek vůči NATO, letos na něm „tvrdě“ pracuje, řekl Rutte

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  11:49aktualizováno  12:21
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte potvrdil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnily závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP. Podle Rutteho ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo dvouprocentní závazek splnit letos, uvedl Rutte před čtvrtečním jednáním ministrů obrany zemí NATO v Bruselu.
Generální tajemník NATO Mark Rutte vystupuje na tiskové konferenci před...

Generální tajemník NATO Mark Rutte vystupuje na tiskové konferenci před jednáním ministrů obrany aliance v belgickém Bruselu. (17. června 2026) | foto: Yves HermanReuters

Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě....
Generální tajemník NATO Mark Rutte vystupuje na tiskové konferenci před...
Příslušník amerického letectva prochází kolem stíhačky F-16 na letecké základně...
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte na setkání ministrů...
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Rutte také uvedl, že Spojené státy daly jasně najevo, že budou plnit své závazky vůči NATO. V oblasti konvenčních vojenských schopností by ale Evropa a Kanada měly dělat více, prohlásil.

Zdůraznil nicméně, že evropští spojenci a Kanada již v posledních měsících zvýšili své schopnosti a přebírají větší odpovědnost za bezpečnost aliance. „To zahrnuje převzetí významnějších velitelských rolí ve vojenských strukturách NATO, stejně jako větší díl odpovědnosti za schopnosti, které NATO může potřebovat k odstrašení v době míru a k obraně v době krize či konfliktu,“ prohlásil generální tajemník.

Stíhačky, křižníky, drony... USA sepsaly seznam zbraní, které už neposkytnou NATO

Světová média v uplynulých dnech informovala, že Spojené státy přehodnocují vojenskou přítomnost v Evropě. Již delší dobu se očekává, že ji Američané omezí s ohledem na požadavek prezidenta Donalda Trumpa, aby evropští členové převzali větší roli při obraně kontinentu.

Německý deník Die Welt s odvoláním na zdroje z amerického ministerstva obrany uvedl, že USA plánují urychlit stažení svých jednotek z evropských základen. Konkrétní plány měl údajně Pentagon svým evropským partnerům představit v těchto týdnech.

V německých vládních kruzích se podle Die Welt dosud předpokládalo, že Američané se budou stahovat postupně a koordinovaně. Tím, že Washington nyní potvrdil zavedení konkrétních škrtů, neposkytuje Evropanům příliš času na reakci.

USA urychlí stažení vojsk z Evropy. Plán představí spojencům v příštích týdnech

O konkrétních opatřeních informoval i deník The New York Times. Mimo jiné napsal, že USA stáhnou z Evropy 50 ze stávajících 150 stíhaček F-16 a F-15E, z 26 na 15 sníží počet námořních průzkumných letounů a škrtnou všech osm tankovacích letounů vyčleněných pro Evropu.

Dále změní přidělení ponorky schopné odpalovat rakety a letadlové lodě včetně několika dalších doprovodných vojenských plavidel a stíhaček. Změní i přidělení jedné ze dvou skupin bombardérů určených na obranu Evropy. USA nemají v Evropě trvale rozmístěnou letadlovou loď, ta ale do evropských vod na různé mise připlouvá.

Rutte ve středu odmítl, že by americké kroky představovaly problém. „Pravděpodobně jste zaznamenali, že USA upravují své příspěvky do silového modelu NATO. Někdy je to prezentováno jako problém nebo jako odklon od spojenců. To však neodpovídá skutečnosti,“ řekl Rutte.

Závazek USA vůči NATO je ale podle něho spojen s očekáváním, že spojenci budou spravedlivěji sdílet odpovědnost za bezpečnost v Evropě. „Spojené státy zároveň jasně uvedly, že jejich jaderné odstrašení zůstává pevné a důvěryhodné a že je nezbytné, aby Evropa a Kanada převzaly větší díl odpovědnosti v oblasti konvenčních vojenských sil,“ dodal Rutte.

Babiš spoléhá na dobré vztahy s Trumpem

Ačkoliv Rutte ve středu uvedl, že česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo dvouprocentní závazek splnit letos, český premiér Andrej Babiš v nedávném rozhovoru s deníkem Financial Times uvedl, že Česko nejspíš letos závazek nesplní. Prohlásil, že má však výhodu v tom, že je jedním z posledních příznivců Trumpa mezi evropskými lídry.

Evropští spojenci se podle některých expertů připravují na konfrontaci s Trumpem na summitu NATO v Ankaře 7. až 8. července. Obávají se totiž, že jim Trump vyčte výši výdajů, kterými přispívají na obranu v alianci, a nedostatek podpory pro americko-izraelskou válku s Íránem.

„Jsem trumpista. Setkal jsem se s ním pětkrát a ostatní mě kritizovali, ale měli bychom mít výhodu,“ řekl Babiš v rozhovoru s Financial Times.

Český premiér zároveň dodal, že Česko se bude snažit závazek, na kterém se NATO shodla v roce 2014, splnit, ale že vláda se potýká s rozpočtovým schodkem způsobeným nadměrnými výdaji předchozí vlády Petra Fialy. Praha je podle Babiše rovněž odhodlaná splnit nový cíl NATO dávat na obranu 3,5 procenta HDP do roku 2035. Na něm se shodli lídři s Trumpem loni na summitu v Haagu.

Generální tajemník NATO ve středu zdůraznil, že celkově obranné výdaje spojenců rekordně narostly. V roce 2025 země investovaly dokonce o 90 miliard euro více než v roce 2024.

„Téměř všichni spojenci jsou na dvou procentech. Loni Albánie, Česko a Slovinsko nebyly, ale jasně se zavázaly k dosažení více než dvou procent letos,“ uvedl Rutte. „Vím, že Česká republika dodržuje, na čem jsme se dohodli v Haagu,“ dodal s tím, že podle něj „česká vláda velmi tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo závazky splnit“.

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