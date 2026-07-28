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USA zahájily analýzu své vojenské přítomnosti v Evropě

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  6:14
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...

Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace těl čtyř amerických vojáků, která se do USA vrátila v rakvích zahalených vlajkou poté, co dva muži a dvě ženy zahynuli při íránských útocích na Blízkém východě. (22. července 2026) | foto: AP

Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...
Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...
Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...
Lídři se fotí na summitu NATO v Ankaře. (8. července 2026)
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Spojené státy v pondělí zahájily přezkum americké vojenské přítomnosti v Evropě. Dnes o tom informovala agentura AFP. Americký ministr obrany Pete Hegseth v červnu oznámil svým protějškům v zemích Severoatlantické aliance, že USA takovou analýzu plánují.

Hegsethův náměstek Elbridge Colby na síti X napsal, že jak ministr dříve uvedl, cílem je zajistit, aby se NATO rychle a nezvratitelně dostalo do stavu, kdy Evropa převezme hlavní odpovědnost za svou konvenční obranu.

„Výsledkem této analýzy bude urychlení přechodu NATO k silnější, spravedlivější a udržitelnější alianci,“ uvedl Colby.

Americký prezident Donald Trump opakovaně kritizuje evropské spojence za nedostatečné investice do armády. V posledních měsících jim vytýká i to, že podle něj neudělali nic, aby pomohli USA ve válce proti Íránu. V této souvislosti řekl, že Spojené státy na to nikdy nezapomenou. Šéf americké diplomacie Marco Rubio už dříve řekl, že po skončení války proti Íránu budou muset USA své vztahy s NATO přehodnotit.

Jak by Evropa bojovala bez Ameriky. NATO se v Ankaře snaží lepit díry ve své obraně

Agentura AFP připomenula, že USA již Evropanům sdělily, že omezí své vojenské kapacity, které má vyčleněné pro případné operace NATO. Část těchto kapacit nicméně nebyla v Evropě umístěna.

1. dubna 2026
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