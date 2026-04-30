Česko už v květnu 2024 předalo ukrajinskému letectvu první letecký simulátor, připomněl ukrajinský server Militarnyj. Simulátor z Česka podle tehdejšího velitele ukrajinského letectva posloužil k výcviku pilotů stíhaček F-16, na které Ukrajina v té době ještě čekala.
„Stíhačky F-16 již chrání ukrajinské nebe. Abychom zvýšili efektivitu zachycování vzdušných cílů, musíme neustále zlepšovat výcvik pilotů a zkracovat dobu od výcviku k bojovému nasazení,“ uvedl ministr Fedorov.
Ukrajina přišla o druhou stíhačku F-16. Pilot zahynul v boji
Zavedení mobilních simulátorů je součástí přechodu na moderní výcvikové přístupy, které splňují standardy NATO. Díky simulátorům si posádky mohou procvičovat složité bojové scénáře, trénovat rychlost reakce, rozhodování a situační povědomí. Technologie umožňuje detailní simulaci konkrétních bojových misí ještě před vzletem na reálných letadlech.
Nové mobilní simulátory jsou přizpůsobeny realitě ukrajinského bojiště. Jejich klíčovou výhodou je mobilita. To umožňuje rychlý přesun techniky, což je kriticky důležité pro bezpečnost pilotů a zachování techniky v podmínkách ustavičného ohrožení, vysvětlilo ministerstvo obrany.
Použití simulátorů podle něj umožňuje zvýšit intenzitu výcviku pilotů, šetřit letové hodiny reálných letadel, snížit náklady na výcvik a zvýšit bojovou efektivnost letectva.
Česká vláda loni v létě schválila výcvik až osmi ukrajinských pilotů pro letouny F-16, jako součást podpory, kterou Česko poskytuje Ukrajině a jejím ozbrojeným silám v obraně proti ruské agresi. Piloti se budou cvičit na letouny F-16, které sice česká armáda ve své výzbroji nemá, ukrajinská strana ale projevila zájem i o výcvik na simulátorech a podzvukových letounech L-39.