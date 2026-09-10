NATO překazilo ruskou sabotáž, ponorky zkoušely novou zbraní ničit kabely

Aliančním plavidlům a letounům se podařilo lokalizovat a kontaktovat ruské ponorky, které po jejich výzvě ustoupily od plánu použít novou tajnou zbraň, která měla poškodit kabely, aniž by zanechala stopy.
Británie a Norsko v dubnu oficiálně informovaly o provedení odstrašující operace proti ruským ponorkám v severním Atlantiku, podrobnosti o akci ani informace o účasti Američanů však nezveřejnily.
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Norové zadrželi ruskou loď, vymáhají miliardy pro Ukrajinu. Pirátství, zuří Moskva
Útoky na kritickou podmořskou infrastrukturu se v poslední době podle západních zpravodajských služeb stávají častěji využívanou součástí ruského hybridního boje proti spojencům podporujícím Ukrajinu, která se již pátým rokem brání ruské agresi.
Kabely o průměru několika centimetrů, ležící na mořském dně či mělko pod jeho povrchem, jsou klíčové pro internetové propojení či fungování platebních systémů. Evropské země po několika útocích posílily jejich ostrahu.
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Britové a Norové odehnali v Atlantiku ruské ponorky, ohrožovaly kabely
V srpnu šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe varoval při návštěvě Moskvy vedení ruských rozvědek před sílící ruskou sabotážní aktivitou v Evropě.
Plavidla takzvané ruské stínové flotily, která je primárně určena k obcházení západních sankcí při vývozu ropy, západní představitelé a odborníci podezřívají z provádění sabotáží. Například koncem loňského roku zadržela finská pobřežní stráž ve Finském zálivu loď, kterou úřady podezíraly z úmyslného poškození podmořského kabelu.
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