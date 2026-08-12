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Putin: NATO zvyšuje napětí v Tichomoří i Arktidě. Rusko bude reagovat

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  11:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexander KazakovAP

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
24 fotografií
Severoatlantická aliance se snaží proniknout do asijsko-tichomořského regionu a vytváří také napětí v Arktidě. Podle ruských agentur to ve středu uvedl ruský prezident Vladimir Putin, který se zúčastnil cvičení ruské Tichomořské flotily. Putin rovněž prohlásil, že Rusko bude reagovat na snahy Západu zabavovat ruské obchodní lodě.

„Vidíme, že zde bohužel roste potenciál pro konflikty. Do této oblasti proniká NATO, vznikají nové vojensko-politické bloky, jsou zde rozmísťovány či se plánuje rozmístění nových zbraňových systémů, které představují hrozbu pro Rusko,“ uvedl podle agentury Interfax Putin na tichomořském ostrově Sachalin.

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Podle něj se zvyšuje napětí i v Arktidě v souvislosti s možným využíváním takzvané severní mořské cesty, která spojuje východní Asii s Evropou a z velké části vede podél severního pobřeží Ruska.

Na využívání jejího potenciálu pro světovou logistiku je Moskva podle Putina připravena spolupracovat, a to zejména s přátelskými zeměmi, jako je Čína nebo Indie, uvedla ruská státní agentura TASS.

Putin rovněž uvedl, že Rusko bude „odpovídat zrcadlově“ na snahy Západu zabavovat ruské obchodní lodě. Dít se tak může mimo jiné v oblasti Tichomoří, dodal.

Několik západních zemí včetně Francie v minulých měsících zabavilo či zadrželo lodě, které podezřívají z toho, že jsou součástí takzvané ruské stínové flotily. Ta mimo jiné slouží k obcházení sankcí, které Západ uvalil na Rusko v reakci na jeho invazi na Ukrajinu.

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