Počkejme na Trumpův konec. NATO nechce pořádat třaskavé summity tak často

Za sedmasedmdesát let dlouhou historii NATO se frekvence společných summitů měnila, od roku 2021 se však lídři členských zemí scházejí každé léto. Nebude tomu jinak ani letos, kdy se potkají v turecké metropoli Ankaře. Dvoudenní summit se bude konat 7. a 8. července.
Americký prezident ostatní členy NATO pravidelně kritizuje. Dříve například za to, že nedávají pět procent svého HDP do výdajů na obranu, pak když mu Dánsko nechtělo přenechat Grónsko, nyní především za skutečnost, že mu nepomohli v jím vyvolané válce s Íránem. Obranný pakt, jímž Aliance je, by na to neměla ani mandát, to je však pro Trumpa vedlejší. Zvažoval dokonce, že Spojené státy v reakci na to Alianci opustí.
Z Pentagonu unikl e-mail o trestu pro NATO. Zmiňuje členství Španělů i Falklandy
Evropští diplomaté a politici toto riziko zřejmě alespoň pro tuto chvíli odvrátili, z Pentagonu však nedávno unikl e-mail naznačující, že Trumpova vláda hodlá ostatní členy NATO alespoň potrestat. Jedna z možností je podle něj pozastavení členství Španělska v Alianci, dále pak třeba přehodnocení americké pozice vůči britským nárokům na Falklandy.
Dá se očekávat, že z úst amerických představitelů kritika opět zazní i v Turecku. Proto někteří členové NATO nabádají ostatní k tomu, aby se společnými summity trochu zvolnili tempo, píše Reuters s odkazem na pět diplomatů a jednoho evropského úředníka. Jeden z těchto diplomatů popsal, že by se summit – plánovaný v Albánii – příští rok sice konal, ale až na podzim. A v roce 2028 by se lídři Aliance vůbec nesešli.
V témže roce se budou v USA konat prezidentské volby a pro Trumpa by to měl být poslední rok v úřadu. Dva ze zdrojů agentury coby hlavní důvod změny frekvence summitů zmiňují právě Trumpa, další však řekli, že roli hrají i další faktory. Někteří diplomaté a analytici totiž argumentují, že každoroční summit vytváří tlak na jasné a výrazné výsledky, což Alianci „odvádí od dlouhodobějšího plánování“.
Mezi členy paktu jsou tak země, které apelují na to, aby se summit konal každé dva roky. „Lépe mít méně summitů než špatné summity,“ poznamenal jeden z diplomatů. Finální rozhodnutí však musí učinit generální tajemník Mark Rutte.
„NATO bude i nadále pořádat pravidelné schůzky hlav států a vlád a v období mezi summity budou členové NATO i nadále konzultovat, plánovat a přijímat rozhodnutí týkající se naší společné bezpečnosti,“ řekl jeden z představitelů Aliance.