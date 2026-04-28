Počkejme na Trumpův konec. NATO nechce pořádat třaskavé summity tak často

  16:19
Severoatlantická aliance zvažuje, že bude od nynějška pořádat méně summitů. Minimálně do doby, než z Bílého domu odejde Donald Trump. Činitelé NATO se tak snaží do budoucna vyvarovat napětí, jaké Aliance s aktuálním americkým prezidentem v poslední době zažívá. Místo každoročního summitu by se tak vrcholná schůzka mohla konat třeba jen každé dva roky, píše agentura Reuters.
foto: AP

Za sedmasedmdesát let dlouhou historii NATO se frekvence společných summitů měnila, od roku 2021 se však lídři členských zemí scházejí každé léto. Nebude tomu jinak ani letos, kdy se potkají v turecké metropoli Ankaře. Dvoudenní summit se bude konat 7. a 8. července.

Americký prezident ostatní členy NATO pravidelně kritizuje. Dříve například za to, že nedávají pět procent svého HDP do výdajů na obranu, pak když mu Dánsko nechtělo přenechat Grónsko, nyní především za skutečnost, že mu nepomohli v jím vyvolané válce s Íránem. Obranný pakt, jímž Aliance je, by na to neměla ani mandát, to je však pro Trumpa vedlejší. Zvažoval dokonce, že Spojené státy v reakci na to Alianci opustí.

Z Pentagonu unikl e-mail o trestu pro NATO. Zmiňuje členství Španělů i Falklandy

Evropští diplomaté a politici toto riziko zřejmě alespoň pro tuto chvíli odvrátili, z Pentagonu však nedávno unikl e-mail naznačující, že Trumpova vláda hodlá ostatní členy NATO alespoň potrestat. Jedna z možností je podle něj pozastavení členství Španělska v Alianci, dále pak třeba přehodnocení americké pozice vůči britským nárokům na Falklandy.

Dá se očekávat, že z úst amerických představitelů kritika opět zazní i v Turecku. Proto někteří členové NATO nabádají ostatní k tomu, aby se společnými summity trochu zvolnili tempo, píše Reuters s odkazem na pět diplomatů a jednoho evropského úředníka. Jeden z těchto diplomatů popsal, že by se summit – plánovaný v Albánii – příští rok sice konal, ale až na podzim. A v roce 2028 by se lídři Aliance vůbec nesešli.

„Bylo to na hov...“ Trump při schůzce s Ruttem řval a neustále nadával

V témže roce se budou v USA konat prezidentské volby a pro Trumpa by to měl být poslední rok v úřadu. Dva ze zdrojů agentury coby hlavní důvod změny frekvence summitů zmiňují právě Trumpa, další však řekli, že roli hrají i další faktory. Někteří diplomaté a analytici totiž argumentují, že každoroční summit vytváří tlak na jasné a výrazné výsledky, což Alianci „odvádí od dlouhodobějšího plánování“.

Mezi členy paktu jsou tak země, které apelují na to, aby se summit konal každé dva roky. „Lépe mít méně summitů než špatné summity,“ poznamenal jeden z diplomatů. Finální rozhodnutí však musí učinit generální tajemník Mark Rutte.

„NATO bude i nadále pořádat pravidelné schůzky hlav států a vlád a v období mezi summity budou členové NATO i nadále konzultovat, plánovat a přijímat rozhodnutí týkající se naší společné bezpečnosti,“ řekl jeden z představitelů Aliance.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Pachatel i okolí pod kontrolou! Policisté se strážníky cvičili společný postup

Policisté ČR a českobudějovičtí strážníci spolu cvičili zásah proti ozbrojeným...

„Pachatel! Má zbraň! Městská policie. Vyjdi ven!“ volá strážník, když otvírá dveře v pokoji. Za nimi se ukrývá muž, který má v ruce sekyru. Pokládá ji na zem a vychází. Uposlechne výzvy, aby si lehl...

28. dubna 2026  16:50

Orbán nabídl odstoupení z čela Fideszu, o rezignaci rozhodne sněm

Aktualizujeme
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...

Končící maďarský premiér Viktor Orbán nabídl své odstoupení z čela strany Fidesz, ale až červnový sněm strany rozhodne, zda rezignaci přijme. Novinářům to řekl jeden z poslanců Orbánovy strany.

28. dubna 2026  16:49

Mediální výbor vyzve Klempíře ke stažení zákona, opozice využila převahy hlasů

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Mediální výbor vyzve ministra kultury Otu Klempíře ke stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Opoziční poslanec a šéf mediálního výboru František Talíř (KDU-ČSL) předložil bod a využil...

28. dubna 2026  16:46

Česko se připojilo k dohodě o zvláštním tribunálu pro ruské zločiny na Ukrajině

Obytná budova zničena po ruských útocích ve městě Konstantynivka. (13. října...

Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha v úterý na sociální síti X uvedl, že se Česko stává 23. státem připojujícím se k dohodě nezbytné pro vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese...

28. dubna 2026  16:31,  aktualizováno  16:40

Chtěl zabíjet pro legraci, řekla žalobkyně o mladíkovi. Inspirovali jej teroristé

Obžalovaný vchází do jednací síně Krajského soudu v Brně, který pokračuje v...

Zhlédl se v teroristických organizacích a chtěl zjistit, jaké to je zabít člověka. Tyto motivy po dobu několika let vedly mladíka z Brna k sérii trestných činů. Vyvrcholily pokusem o vraždu muže bez...

28. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  16:32

Rusové dostali výprask na Sahaře. Začíná to připomínat ztrátu Sýrie, tuší

Premium
Pouštní národ. Tuaregové si dělají nárok na území dvakrát větší než Německo,...

Ruské vojenské angažmá v západní Africe se možná pomalu blíží ke konci. Africký korpus se o víkendu stáhl z města Kidal na severu Mali a tuarežští a islamističtí povstalci se zmocnili slušného...

28. dubna 2026  16:32

Léto už v květnu? Podívejte se, kolik má být o prodlouženém víkendu

ilustrační snímek

Po chladnějším začátku jara čeká Česko výrazná změna. O víkendu dorazí první letní počasí tohoto roku, teploty se dostanou poprvé i nad 25 stupňů Celsia. Nejtepleji má být v Čechách, uvedl Český...

28. dubna 2026  16:31

Trump při setkání s králem porušil protokol. Poklepal ho po rameni

Donald Trump a král Karel III. (27. dubna 2026)

Americký prezident Donald Trump při pondělním přivítání britského krále Karla III. v Bílém domě porušil královský protokol. Po oficiálním pozdravu ho totiž při odchodu lehce poklepal po rameni a...

28. dubna 2026  16:29

Největší sucho za desítky let. Třeboňským rybníkům chybí už přes 20 procent vody

Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)

Třeboňským rybníkům chybí proti běžnému stavu přes 20 procent vody. A kvůli suchému východnímu větru jejich hladina dál klesá. Na duben je podobné sucho neobvyklé a je největší za několik desítek...

28. dubna 2026  16:27

Dělejme předpisy víc pro potřeby lidí a aby jim bylo rozumět, probrali se v Bruselu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady António...

Unijní právní předpisy by měly být srozumitelnější, jednodušší, účinněji vymáhané, založené na pevných důkazech a lépe odpovídat potřebám občanů i podniků. Vyplývá to z plánu na modernizaci tvorby...

28. dubna 2026  16:15

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...

28. dubna 2026  7:46,  aktualizováno  16:02

