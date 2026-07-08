Kritika amerického prezidenta Donalda Trumpa před začátkem neveřejného jednání v Ankaře potvrdila to, čeho se evropské metropole obávají už měsíce. Spojené státy přesouvají svou pozornost do Pacifiku a na Blízký východ a na tradiční americký bezpečnostní deštník se již nelze stoprocentně spoléhat.
Za zavřenými dveřmi se tak zástupci aliance musí vypořádat s tím, jak by se Evropa dokázala sama ubránit případné válce s Ruskem. A především: jak by vedla válku bez amerického vojenského velení, bez palebné síly a bez klíčových logistických kapacit, na kterých stála Aliance po celé generace.
Pentagon zrušil plánované nasazení obrněné brigády z texaské základny Fort Hood do Polska, stáhl pěší brigádu z Rumunska a pozastavil rozmísťování praporu vybaveného raketami dlouhého doletu v Německu.