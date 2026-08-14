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Stíhačky NATO sestřelily nad Lotyšskem dron. Finsko kvůli hrozbě omezilo provoz

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  6:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Lotyšská armáda v pátek ráno oznámila, že stíhačky NATO sestřelily dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem či Ukrajinou letos opakovaně pronikly bezpilotní letouny zapojené do Ruskem vyvolané války na Ukrajině.

Lotyšské ozbrojené síly nejprve vyhlásily vzdušný poplach a instruovaly obyvatele, aby vyhledali úkryt. „Spojenecké stíhačky úspěšně sestřelily bezpilotní letoun, který vstoupil do vzdušného prostoru,“ uvedla armáda po několika desítkách minut s tím, že riziko pominulo.

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Finské obranné síly uvedly, že od čtvrté hodiny ranní dočasně omezují letecký a lodní provoz kvůli možnému zásahu proti dronům.

Pobaltské země, Finsko, Polsko či Rumunsko v posledních měsících opakovaně vyhlašovaly poplach kvůli dronům, které se nad jejich území dostaly v důsledku ruské agrese proti Ukrajině.

Litevští a lotyšští čelní politici se minulý měsíc shodli, že Rusko plánuje útoky na infrastrukturu jejich zemí, což Kreml popřel.

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